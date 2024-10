Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy lakóház Pócsmegyeren

Hatalmas lángokkal égett szerda (október 16-án) egy lakóház Pócsmegyeren, Surányban – tudta meg lapunk. A lakástűz miatt a Körte utcába vonultak a Szigetmonostori Önkéntes Tűzoltóság tagjai. A raj tagjai azonnal megkezdték az oltást, ugyanis az egész épület lángokban állt. Parancsnokuk, Tekes Tamás mesélte el a Borsnak a részleteket.

Teljes terjedelmében égett a lakóház, a lakástűz messziről is látszott Fotó: Szigetmonostori Önkéntes Tűzoltóság

Lakástűzhöz riasztottak minket 18 óra 4 perckor Pócsmegyerre, Surányba a Körte utcába

– kezdte a parancsnok.

Hat fővel érkeztünk ki a helyszínre, ahol kiderült valóban teljes terjedelmében ég egy épület. Megtudtuk, hogy a házban csak egy férfi lakott, aki mire odaértünk ki tudott menekülni a lángokból, de súlyos füstmérgezést szenvedett.

Rohantak a tűzoltók a lakástűzhöz Fotó: Szigetmonostori Önkéntes Tűzoltóság

A parancsnok elmondása szerint a szomszédok arról számoltak be, hogy a tulajdonos a tűzoltók kiérkezéséig megpróbálta eloltani a lángokat, de ez nem sikerült neki.

A férfi igyekezte menteni a házát, de ez nem sikerült, az teljesen leégett, lakhatatlanná vált

– folytatta.

- A lakót a mentősök végül kórházba szállították. Miközben oltottunk, a házból négy gázpalackot hoztunk ki, még mielőtt felrobbanhatott volna. A helyszínre érkeztek még a Szentendrei és Békásmegyeri hivatásos, valamint a Leányfalui és Szentendrei önkéntes kollégák is. Nagyjából a tűz megfékezése másfél órát vett igénybe, illetve még egy hosszabb idő volt az utómunka is. Nagyon sok felhalmozott holmi volt az épületen belül és az udvaron is, ez nagyban megnehezítette a közlekedésünket. Ám végül sikerült megfékezni a lángokat. A tűz keletkezésének oka még nem ismert - zárta.