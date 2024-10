Szörnyű tragédia rázta meg Biatorbágyot: Árván maradt Zsuzsika és Misi, édesapjuk után édesanyjuk is elhunyt

Szörnyű tragédia rázta meg Biatorbágyot: október 9-én, hosszú és fájdalmas betegség következtében elhunyt az egyik ifjúsági polgárőr édesanyja. A 15 éves kislány a 17 éves testvérével maradt árván, mivel az édesapjuk is több éve örök nyugovóra tért. A gyerekeket így a nagynénjük vette magához, aki már egyébként is három gyermeket nevel.

Szomorú ügyben fogtak össze Biatorbágy lakói, a 15 éves Zsuzsika és bátyja, a 17 éves Misi árván maradtak. Édesanyjuk, Magdi már régóta harcolt szörnyű betegségével, szervezete pedig nem bírta tovább, feladta a harcot. Bár édesanyjuk súlyos beteg volt, mindent megtett a két gyermekéért. Így nem tárgyi támogatásra, hanem inkább anyagi támogatásra lenne szükségük.

A nekik szánt támogatást a Biatorbágyi Bűnmegelőzési Irodában lehet átadni. Az átadott támogatásról átvételi elismervény készül és a temetést követően egyben kerül átadásra Zsuzsika részére.

– írta Pénzes Ferenc, a polgárőrség elnöke.

A gyerekek számára az iskolában is gyűjtés indult, így a felsős osztályfőnököket is fel lehet keresni az adományok ügyében. Az édesanyát nagyon sokan ismerték és szerették, így rengetegen nyilvánítottak részvétet a család számára a közösségi oldalakon is.

Az édesanya halála tragédia, mérhetetlenül jó ember volt, a legnehezebb helyzetben is volt két jó szava bárkihez. Ő maga volt a mosoly. Őszinte részvétem a családnak!

– írta az egyik ismerős.

"Nehéz elhinni!Sok erőt,kitartást és vígasztalódást kívánok Nektek. Magdikám nyugodj békében..." – érkezett a következő komment.

Megrendülve olvasom! Istenem... nem tudom felfogni! Annyira sajnálom, mondtam neki, hogy nem lesz semmi baj... Fogadjátok őszinte részvétemet és az angyalok őrizzék örök állmát drága Magdinak!

– nyilvánított részvétet egy családtag.

"Nem tudok mit mondani mert nem találok szavakat! Csak annyit, hogy sok erőt és kitartást. Magdikát pedig tudom, hogy angyalok kísérik útján. Nagyon jó ember volt!" – írta egy helyi.

Őszinte részvétem! Nyugodjál békében Magdikám! Olyan voltál mint a nővérem, angyalok vigyázanak rád. Sok erőt és kitartást a családnak!

– tette hozzá az elhunyt egyik barátja.