Elhagyatott otthonok, pánik, félelem: ebben a megyében durván kiakad a paranormál-skála

Szellemet akarsz látni? Akkor irány a brit bradfordi West Yorkshire városa, ahol a hírek szerint több megmagyarázhatatlan paranormális jelenséggel is találkoztak már mindamellett, hogy egyesek szellemeket is láttak már, sőt szellemlakta, kísértett házakkal is találkoztak már. Éppen ezért Bradford 10-ből 8-as értékelést kapott a "szellemskálán", miután állandó kísértet jelenségek jelentenek elhagyott otthonok, temetők körül.

Kírétetet akarsz látni? Irány Bradford. Fotó: daniilphotos / Képünk illusztráció: Shutterstock

Egy helyi lakos, a 44 éves Ian Barrowman elárulta, ő már két szellemmel is találkozott. Az ismert könyvelő azt állítja, hogy az egyiket még tiniként látta az ágya végében, míg a másikkal 43 éves korában "ismerkedett meg". Utóbbi ráadásul nem is akármilyen jelenség volt: egy kopogószellem.

13 vagy 14 éves lehettem, amikor arra keltem az éjszaka közepén, hogy a kísértet az ágy végénél áll. Egyszerűen csak ott volt és vagy jó húsz másodpercen át nézett engem aztán egyszer csak eltűnt a semmibe. Tavaly pedig egy este ahogy hazaértem egy pubból arra lettem figyelmes, hogy csattanásokat hallok. Ezt követően minden tányéromat és tálamat a konyhai szekrényből a földön találtam apró darabokra törve. Egyedül élek, így ki más lett volna, ha nem egy kopogószellem?

- tette fel a hátborzongató kérdést.

A TOP 5 kísértetlakta brit város listájára Bradford városa mellé még Aberdeen, York, Swansea és Edinburgh fért még fel. Ha valaki tehát természetfeletti jelenségekkel szeretne találkozni, akkor az úticél ezen települések egyike legyen, írja a DailyStar.