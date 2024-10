Itt vannak Orbán Viktor legfrissebb bejelentései

Orbán Viktor lesz fél nyolc után a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának a vendége. A miniszterelnök várhatóan beszámol a legújabb kormányzati döntésekről, a gazdasági semlegességről, a meghirdetett gazdasági akciótervről és a hamarosan kezdődő nemzeti konzultációról.

Európa halála

A miniszterelnök azzal kezdte az interjút, hogy elmondta, a magyarok véleménye nem lóg ki az európai koncertből. Macron és Draghi durvább megállapításokat tesz az európai közállapotokról - tette hozzá. Macron Európa haláláról beszélt, míg Draghi az európai gazdaság leállásásról beszélt.

Nem egy sajátos magyar nézőpont az európai bajok jellemzése.

Budapesten találkozik a nyugati világ

Egy versenyképesebb európai politikát kell kialakítani - mondta Orbán Viktor. A világban egy nagy keleti csúcstalálkozó zajlik Kazanyban - tette hozzá.

November 7-én itt lesz Budapesten a nyugati világ csúcstalálkozója: itt lesz 41 ország vezetője és majd az uniós csúcs.

Az európai politikai közösség találkozója volt a Macron elnökkel való találkozón a fő téma - mondta. A csúcs témája a gazdasági versenyképesség lesz. Az időpont ad némi pikantériát, mivel két nappal korábban lesz az amerikai elnökválasztás.

Orbán Viktor: Nekünk saját utat kell járni

Orbán Viktor arról is szólt, hogy 30 évvel ezelőtt a magyarok úgy gondolkoztak, hogy a szocializmus csődje után megnéztük, hogy mit csináltak a sikeres országok, és átvettük a piacgazdaság intézményeit. Ezt meg is csináltuk - tette hozzá. Most nem lehet csak úgy átvenni a sikeres keleti módszereket, mert a magyarokat nem lehet aszerint vezetni, ami Kínában van.

Nekünk saját utat kell járni. Össze kell állítani a világban ismert példákból azt a modellt, ami a magyarok kultúrájával összeegyeztethető.

Sikerült kimaradnunk a háborúból

A hidegháborús logika újra megjelent a gazdasági gondolkozásban - mondta a kormányfő. Nemcsak a biztonság területén, hanem a gazdaság területén is felütötte a fejét ez a gondolkozás.

Az a helyzet, miután a nyugatiak nem akarják befejezni az orosz-ukrán háborút, hanem a gazdaságban is háborúzni szeretnének.

Magyarország annak ellenére ki tudott maradni az ukrajnai háborúból, hogy az egész EU ugyanazt mondja, pedig a nyugatiak most éppen elveszítik a háborút - tette hozzá.

Nekünk sikerült kimaradnunk a háborúból, és így egy rossz gazdaságpolitikából is ki lehet maradni.

Brüsszelben született egy döntés

Orbán Viktor kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországnak van olyan joga, hogy önálló gazdaságpolitikát folytasson.

Brüsszelben született egy döntés, miszerint a kormány húzzon el, és ők a Tisza pártot támogatják.

Ugyanez történt Lengyelországban, tehát nem kell meglepődni ezen.

Nekik bábkormány kell, mert minden birodalomnak erre van szükség.

Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést

Mi nem akarunk egy ilyen bábkormányt és bábállamot látni. Ez nem hatalmi kérdés, hanem gazdasági szuverén kérdés is - mondta Orbán Viktor.

Brüsszel visszavonná a rezsicsökkentést, eltörölnék a 13. havi nyugdíjat. Ha sikerül a bábkormányt hatalomra segíteni, akkor az előbbi dolgokat végre kell hajtani majd.

2025-ben fantasztikus eredmények lehetnek

Orbán Viktor közölte, ha Donald Trump visszatér, akkor a háború kiterjedésének esélye jelentősen csökken. Ha nem ez történik, akkor fennmarad a mai helyzet, és folyamatos az eszkaláció veszélye.

Az utóbbi esetben a GDP több mint 2 százalékát kell biztonságra költeni. Elemi érdekünk, hogy olyan amerikai kormány legyen, amely lokalizálja a háborút.

Ha a gazdasági semlegesség talaján állunk, akkor a 21 pontos akcióterv 2025-ben fantasztikus eredményeket hozhat, és 3 százalék feletti bővülést hozhat. Orbán Viktor elmondta, a kormány nem tudja megállapítani a béreket, hanem a munkaadók és munkavállalók kezében van ennek a döntése. Jól haladnak a tárgyalások, és elérhető lesz az egymilliós átlagkereset, és az 1000 eurós minimálbér.