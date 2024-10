Most jött: elraboltak egy csecsemőt a szülészetről, hajtóvadászatot indított a rendőrség

A francia hatóságok hajtóvadászatot indítottak egy 17 napos koraszülött kisfiú után, akit egy párizsi kórház szülészetéről raboltak el.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A Párizs régióhoz tartozó Seine-Saint-Denis megyében a rendőrség kedden (10.22.) adott ki riasztást az újszülött miatt: a rádióban, a televízióban és az interneten is felhívást tettek közzé információkért.

A Santiago névre keresztelt kisfiú folyamatos orvosi ellátást igényel.

Elmondták, hogy szőke haja van, és fehér bársonypizsamát és egy túlméretezett barna pólót viselt, amikor hétfőn késő este elrabolták a külvárosi régió egyik kórházából.

A rendőrségi a csecsemő 23 éves apját és 25 éves anyját nevezte meg egyedüli gyanúsítottként, és mindkettőjükről mellékelt egy fényképeket is. Emellett egy telefonszámot és egy e-mail-címet is megadtak, hogy emberek kapcsolatba léphessenek velük az információikkal. A francia televíziót ma reggel a szokásos adását is félbeszakította, hogy az elrablásról szóló rendőrségi riasztást leadják.

A Mirror szerint a szülők feltehetően egy autóval távoztak a környékről, de a hatóságok a térfigyelő kamerák segítségével nem tudták lenyomozni őket. A kórház képviselői biztosították a közvéleményt, hogy ez az „első alkalom”, hogy ilyen incidens történt a kórházban.