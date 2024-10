Mi a horoszkópod? 4 csillagjegy, akinek soha nem látott szerencséje lesz a héten

Ikrek

Csütörtökön telihold lesz, így az stressz téged sem kerül el, de jó lenne, ha tudatosítanád magadban, hogy nincs valódi okod az idegeskedésre! A Nap és a Jupiter fényszöge ugyanis megóv minden nagyobb nehézségtől a szerencsehoroszkóp szerint. Szóval légy optimista, és meglátod, a pénzügyeid is rövidesen rendeződnek – méghozzá sokkal jobban, mint azt remélted!

Fotó: Pixabay

Rák

Ez a te heted! A Mars, ami az ambíció bolygója, a jegyedben jár, és megnyitja előtted a siker felé vezető kaput. Hatására sokkal könnyebben és lendületesebben dolgozol. A Vénusz is kedvez neked. Remélhetőleg anyagilag is honorálják az erőfeszítéseidet. Ha nem, akkor pénteken tárgyalj a pénzről!

Nyilas

A Vénusz, a pénz bolygója belép a jegyedbe, és mi mást is hozhatna, mint szerencsét? Most kellene megragadnod az összes lehetőséget az előrelépésre. Olyan ajtók fognak ugyanis előtted kitárulni, amik eddig zárva voltak. Ha állást keresel, most nagy szerencséd lehet ebben is!

Vízöntő

Ezen a héten minden a te hozzáállásodon fog múlni. Ha pozitívan gondolkodsz, akkor az a kisugárzásodon is meglátszik, és megkapod azokat a lehetőségeket, amiket vársz. Amikor a Vénusz, a pénz bolygója jegyet vált, ezek egyértelművé válnak, és a következő hetekben beváltják a reményeidet - írja az Astronet.