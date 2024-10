A kettősfront hatásai egyre erősebben érzékelhetők, ez vár ránk a hétvégén

Már sokadik napja terhelik az emberi szervezetet a frontok, melyektől sajnos még pénteken sem szabadulhatsz. Ráadásul összességében elmondható, hogy a kettősfront során tapasztalható terhelések nőnek, tovább romlanak a körülmények.

Továbbra sem enyhül a kettősfront hatása - állatja a meteogyógyász Fotó: Olvasói fotó

Még mindig a kettősfronti hatás érvényesül, még akkor is, ha a hidegfronti jellege a domináns

- hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a hétvégi időjárási hatásokkal kapcsolatban. A kettősfront ugyanis egészen vasárnapig érzékelteti majd, hogy a térség felett van. A szakember szerint hiába csökken a csapadék mennyisége már péntek délután, a nap második felében érzékelhető erős, viharos erejű széllökések és a légtömeg cseréje megviseli a szervezeted, amire még szombaton is bőven számíthatsz.

Ezek a viharos szelek az egyébként alacsony hőmérséklettel együtt komoly idegrendszeri terhelést jelentelenek a legtöbb ember számára

- folytatta a meteogyógyász, miközben a tüneteket sorolta.

Sokan válnak feszültebbé, idegesebbé, fáradékonyabbá, agresszívabbá, gyakoribbak a szorongásos, pánikszerű tünetek, valamint az immunrendszer is leterhelt

- jegyezte meg dr. Pintér Ferenc. Mivel a mostani időjárás folyamatosan magas szinten terheli a szervezeted, nem csoda, ha egész nap fáj a fejed, felerősödnek a görcsös folyamataid, kiugró vérnyomási értékeket tapasztalsz vagy éppen mellkasi diszkomfort érzetet. Arról már ne is beszéljünk, hogy ezek a hatások nemcsak az időseket és a várandósokat érintik, utóbbiaknál egyébként akár koraszülést is okozhatnak. Az egészséges, fiatal szervezetre is terhelően hatnak ezek a változások.

A kettősfront hatásait egész hétvégén érezheted

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombat reggelre néhol pára, köd képződhet. A nap folyamán a Dunától keletre már hosszabb időszakokra felszakadozhat a felhőzet és előbújhat a nap. A Dunántúlon még alapvetően zárt marad a felhőtakaró. Kisebb, eső, zápor már csak néhol alakulhat ki. A Dunántúlon élénk, erős lesz az északnyugati szél. A nappali maximumokat 12 és 19 fok között mérheted.