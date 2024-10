Ebben nem lesz köszönet: lehűlés, szeles idő, és csapadék várható a héten

Kedden egyre vastagabb fátyolfelhőzet szűri az októberi napsütést. Nem lesz még csapadék. 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk. Néha élénk lesz a délies szél.

Sok csapadékban lesz részünk a héten /Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Szerdán változó felhőzetre számíthatunk, majd északnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Nyugat- és északnyugat-Magyarországon egyre több helyen várható eső, zápor, és délnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat. Másutt kisebb a csapadék valószínűsége. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul.

A következő napok során többször is csapadékra kell számítanunk /Fotó: Köpönyeg.hu

Csütörtökön borult idő várható, több helyen esővel és záporokkal. Az északkeleti szél többfelé élénk lesz, helyenként meg is erősödhet. A hőmérséklet mindössze 12 és 19 fok között alakul.

Pénteken többnyire felhős időre van kilátás, de időnként előbukkanhat a nap is. Szórványosan előfordulhat eső vagy záporeső, ám a csapadék eloszlása nem lesz egyenletes. Az északi, északnyugati szél sok helyen élénk lesz, helyenként pedig akár erős széllökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6 és 12 fok között valószínű, míg a nappali maximumok 13 és 20 fok között várhatók