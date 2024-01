„Semmiképp ne adjátok fel” - Andi a szerelem erejével győzte le a rákot

Sajnos a rák népbetegségnek számít, de a mai napig nincs olyan gyógymód, ami miden típusára megfelelő lenne. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően több olyan daganatos betegség is van, ami gyógyszerrel megállítható, vagy akár gyógyítható is. Fontos, hogy időben felismerjük és kezeltessük a problémát. Négy ráktúlélő történetét gyűjtöttük össze, akik megmutatták: igenis le lehet győzni a halálos kórt.

Farkucza Andi / Fotó: Olvasói

Andi a szerelem erejével győzte le a betegséget

Farkucza Andi mosolyogva győzte le a mellrákot a szerelem erejével. A 47 éves énekesnő 8 kemoterápián, és 15 sugárkezelésen van túl, a bal mellét eltávolították, a haját pedig saját magának vágta le a fürdőszobájában.

Semmiképp ne adjátok fel, és minden negatív dolgot engedjetek el az életetekből. Ne görcsöljetek dolgokon, amik megnehezítik az életeteket, hanem próbáljátok megérteni a történéseket és engedjétek el azokat. Sok betegség azért alakul ki, mert bizonyos dolgokon nem tudjuk magunkat túltenni. Az erős hit a gyógyulásban és a szeretet a legjobb terápia

- üzente sorstársainak Andi.

Dávid egy igazi túlélő

Graholy Dávid születésekor agyvérzést kapott, vér szerinti szülei elhagyták, 11 életmentő műtéten van túl, bal fülére süket, bal szemére pedig nem lát és három éve tüdőrákot diagnosztizáltak nála.

Hosszas procedúra volt, de úgy voltam vele, hogy végig kell csinálni. Abban az időszakban fizikailag és lelkileg is gyenge voltam, akkor éreztem, hogy nagyon sok ez az egész

– mondta a 28 éves férfi, aki végül összeszedte minden erejét és legyőzte a rákot.

Graholy Dávid Fotó: Olvasói

Beáta tudta, hogy meg fog gyógyulni

Gyémánt Beátánál két évvel ezelőtt rákot, a fehérvérsejteket érintő myeloma multiplex sejtplazma daganatot diagnosztizáltak. A halálos kórt egy rutinvizsgálatnak köszönhetően derítették ki az orvosok. A családanya nagyon megijedt, de erős maradt és felvette a harcot a betegséggel, amit végül sikeresen legyőzött.

Gyémánt Beáta Fotó: Olvasói

Beáta korábban már több szerettét is elvesztette a rák miatt, így érthető módon nagyon megrémült, amikor megtudta, hogy neki is ezzel a kórral kell felvennie a küzdelmet. Férje és 17 illetve 11 éves fiai mindvégig mellette álltak, támogatták, ami rengeteg erőt adott neki. Jelenleg is folyamatosan kap gyógyszereket, valamint havonta kell járnia vérvételre, ennek ellenére fontosnak tartja elmondani a rákkal küzdőknek: sosem szabad feladni a küzdelmet, bármilyen kilátástalannak is tűnjön a helyzet.

Tudom, hogy lelkileg sokkal nehezebb, mint testileg. Ez a három betűs szó, ez nagyon le tudja taglózni az embert, és sokan föladják, de nem szabad

– hangsúlyozta.

Csilla önvizsgálat közben tapintotta ki a csomót

Farkas-Mágori Csillánál négy éve mellrákot diagnosztizáltak és a kemoterápia okozta szövődmények miatt az orvosok azt mondták neki, hogy szinte nulla százalék esélye van arra, hogy természetes úton gyereke legyen. A 34 éves nő nem adta fel a harcot: előbb a rákkal szállt szembe, majd férjhez ment és egy csodálatos kislányt hozott a világra. Csilla anyukája is mellrák túlélő, így már az első menstruációjakor megtanította neki az önvizsgálatot.

