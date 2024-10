Ha ezeket a tüneteket észleled, azonnal idd meg ezt!

Évszázadokig bevett szokás volt, hogy ha valaki szomjas vagy hidratálni szeretne, akkor vizet iszik. Nos, a Z generáció kitalálta, igazából a víz nem megfelelő arra, hogy hosszú időn ellása ezt a feladatatot. Épp ezért egy TikTokker, @chloelavino most elárulta, mit is kell inni reggelente, ami még a kávénál is jobb, sőt még hosszú órákon át kellően hidratál is.

A víz nem hirdratál eléggé? Fotó: Pexels

Videóját megnézve pedig egy dologra jön rá az ember: semmi újat nem fedezett fel, csupán elektrolitokat rakott a vízbe. Az elektrolitok természetes formában a vérben is megtalálhatóak, de táplálékkiegészítőként is megtalálhatjuk őket. Az elektrolitok igazából só és olyan egyéb ásványi anyagok egyvelege, mint a klorid, nátrium, kálium és a hidrogénkarbonát. Épp ezért étkezés és ivás közben is a szervezetünkbe jutattjuk őket, majd a felesleges elektroliktokat a szervezet ezt követően a vesénken keresztül megszűri. De mivel izzadással is elektrolit "vesztés" jön létre, nem árt pótolni azt néha.

De szükség is van rá? A válasz szakértők és táplálkozási tanácsadók szerint a nem, nem igazán:

A legtöbb ember számára a víz ivás napközben bőven elég a hirdatálási szükségleteik kielégítéséhez. Ez természetesen egy kiegyensúlyott, elektrolitban gazdag étkezés és gyenge fizikai aktivítás során van így

- közölte Edward Mather szakértő hozzátéve, hogy épp ezért a gyakori edzés vagy egy hosszabb betegség után bizony jól jöhet az elektrolitpótlás, amit a szervezetünk is jelez, írja az UNILAD.

