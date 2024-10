Hétfőtől indul a nemzeti konzultáció: mutatjuk a kérdéseket!

„Magyarország meg tudja csinálni” címmel a kormány mától nemzeti konzultációt indít az új gazdaságpolitikáról, amelynek célja, hogy a magyar gazdaság erősödjön, a családok jövedelme és a bérek emelkedjenek, a kis- és közepes vállalkozások megerősödjenek, és megfizethetőbb legyen a lakhatás. A 11 kérdést tartalmazó konzultációs ívek postázása mától indul. A nemzeti konzultációban ezekben a témákban mindenki kifejtheti a véleményét.

Orbán Viktor több interjúban is megerősítette, hogy jövőre az Európai Unió élmezőnyébe kell tartoznia a magyar gazdasági növekedésnek. A 3-6 százalékos növekedés alapfeltételeként a gazdasági semlegességet jelölte meg a miniszterelnök, és elkerülendőnek nevezte a Brüsszel diktált kereskedelmi hidegháborút. A kormányfő a jelentős gazdasági növekedéshez egy 21 pontos gazdaságvédelmi akciótervet is hirdetett.

Az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és erről a magyar embereknek kell döntenie, nem Brüsszelnek.

A nemzeti konzultáció bevált formája a demokratikus párbeszédnek. A nemzeti kormány 2010 óta eddig 13 alkalommal kérte ki így a magyar emberek véleményét jelentős politikai, gazdasági, társadalmi, gazdasági kérdésben.

A nemzeti konzultációk a nemzeti szuverenitás erejét is adják, hiszen erős felhatalmazást és egyetértési pontokat adnak a kormánynak ahhoz, hogy Brüsszel és a baloldal által indított támadások közepette is következetesen a magyar emberek akaratát képviselje. A most induló nemzeti konzultációban 11 kérdésben várják a magyar emberek véleményét.

1. Gazdasági semlegesség

· Brüsszel kereskedelmi háborút indított a keleti országok, elsősorban Kína és Oroszország ellen. Véleményük szerint minden uniós országnak csatlakoznia kell a meghirdetett szankciós politikához és kereskedelmi büntetőintézkedésekhez, akkor is, ha ez kárt okoz az adott ország gazdaságának.

· Ezzel szemben a kormány úgy gondolja, hogy Magyarországnak gazdaságilag semlegesnek kell lennie, és nem szabad csatlakoznia a kereskedelmi háborúhoz, amit Brüsszel meghirdetett. Így lehet az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést elérni a magyar gazdaságban.