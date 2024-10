Zsuzsanna állami gondozásban nevelkedett. Az ott kapott pénzből vették meg néhány hónapja a házat, ami most a semmivel lett egyenlő – írja a TEOL. Férjével, Richárddal négy éve ismerkedtek meg, két esztendővel később pedig össze is házasodtak. A fiatalasszony egy korábbi kapcsolatból három kislányt hozott a családba, a legkisebb mindössze 5, de a legnagyobb is csak 11 éves. A szakályi házat éppen nekik újítgatták, hogy szép, biztonságos otthona lehessen a lányoknak. Számításaikat egy elektromos zárlat keresztbe húzta, otthonuk lángba borult.

Három kislány otthona vált semmivé Szakályon Fotó: Bencze Péter / teol

Mindenüket a házra tették fel, három kislány várta, hogy hazatérhessen

Hazaértünk munkából, a férjem lefeküdt pihenni, én pedig nekiálltam főzni. Recsegésre jöttem ki, azt hittem, a kutya az. Felnéztem, mert ropogott a tető, akkor láttam meg, hogy füstöl. Bekiabáltam a férjemnek, hogy jöjjön ki azonnal, mert ég a ház

– mesélt a Tolna Vármegyei Hírportálnak Zsuzsanna.

A teol.hu-nak adott interjúból kiderül, hogy Zsuzsanna három kislánya jelenleg nem él a családdal. Az édesanya ugyanis korábban kezdeményezte, hogy – ugyanúgy mint őt – a gyermekeket is az állam vegye ideiglenes gondozásba. Erre az anya szerint azért volt szükség, mert egy kidőlő fa ráomlott a korábbi házuk tetejére, elvágva annak elektromos betáplálását. Zsuzsanna ekkor úgy döntött, ha a lányai nem tudnak otthon házi feladatot készíteni az áramhiány miatt, jobb helyen lesznek ideiglenes ellátásban, amíg ők fel nem újítanak egy méltóbb otthont a részükre. Ez az álom azonban meghiúsult, a kislányok hiába várják, hogy hazatérhessenek az állami gondozásból, jelenleg nincs hova.

Az eset óta a fiatal házaspár minden erejével azon dolgozott, hogy a frissen vásárolt házban mindent megteremtsenek, ami a gyermekek fejlődéséhez szükséges. Bevakolták, ablakokat és ajtókat cseréltek, valamint ismerősök segítségével berendeztek három kis szobát, egy konyhát és egy fürdőt. A szobák közül a legfontosabb a gyerekeké volt.

Segítséget kér a fiatal házaspár a pusztító háztűz után Fotó: Bencze Péter / teol

Fedél nélkül maradtak, segítséget kérnek

A pár mindkét tagja a közeli sertéstelepen dolgozik, ahol rendes munkát végeznek, az ott kapott fizetséget pedig mind a házra fordították, hogy a három kislány hazatérhessen. A számukra berendezett kis szobákból azonban semmi nem maradt, csak az elszenesedett játékok és gyerekágyak emlékeztetnek arra, hogy itt egy család tervezte az újraegyesülést. Mivel a pár mindkét tagja jelenleg is dolgozik, így élelmiszerre nincs szükségük. Minden másnak azonban nagyon örülnek, ami egy családi otthonhoz szükséges, legyen szó bútorokról, ruhaneműről vagy építőanyagról.

Jelenleg a húgomnál vagyunk, nem tudjuk, hogy mi lesz a továbbiakban. Nagyon sok mindenre van szükségünk. Már bútoraink is voltak. Igazából csak festeni kellett volna, de nagyon lakható állapotban volt a ház

– nyilatkozott Zsuzsanna a Teolnak. A házaspár hiszi, hogy bár az ág is húzza őket, egyszer újra felépül a házuk és kislányaik hazatérhetnek hozzájuk.