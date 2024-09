Szomorú hírt közölt Szegedi Erika főboszorkány - Ez mélyen érinti a szerelmeseket

A főboszorkány megkeveri a kártyát a gyertyafényes félhomályban. Az egymás mellé kerülő lapok egyértelműen mutatják az utat a jövő kifürkészhetetlen útvesztőjében.

A karriernek kedvez az ősz, a főboszorkány szerint Fotó: Bors

Amíg a nyár a szerelemről szólt, addig ősszel a karrieré lesz a főszerep. Így érdemes inkább a munkára koncentrálni a következő hónapokban, mert igazán ott terem csak babér

- értelmezi a lapok jelentését Szegedi Erika, aki úgy gondolja, hogy érdemes háttérbe szorítani kicsit a párkeresést, hiszen megfelelő erőbedobással most a munka területén lehet maradandót alkotni. A csillagok most nem csak azoknak kedveznek, akik munkahelyet keresnek, hanem a munkahelyen is komoly sikereket lehet elérni, ami akár előléptetéshez és fizetésemeléshez is vezethet.

A főboszorkány nagyon fontosnak tartja, ha célba szeretnél érni, akkor kiemelt figyelmet kell szentelned a megoldandó feladatokra.

A legfontosabb a cél: először magunkban kell, hogy körvonalazódjanak a terveink és az álmaink, mert csak úgy fogak felkarolni az égiek.

- hangzik el a misztikus üzenet a főboszorkánytól.

A megvalósítás időszaka veszi kezdetét. Mostanában nem termet sok babér a karrier tekintetében, de ennek vége. Fontos, hogy hinni kell az álmokban és keményen dolgozni a megvalósulásukért

- folytatja Erika, aki azt tanácsolja, hogy nem szabad semmit félvállról venni, és megfelelő alázattal kell a feladatokhoz állni.

Szerencse, érzelmek és a balszerencse

Skorpió

Szerencse fogja övezni az útja során. Külföldi munka is kilátásba kerül. Nem szabad tétováznia, meg kell ragadnia az alkalmat.

Nyilas

Ne az érzelmei befolyásolják a döntéseiben. Mindig gondolja végig racionálisan a lehetőségeit, és az alapján hozza meg a döntéseit.

Szűz

A meglévő munkahelyén fog sikereket elérni. Viszont, ha váltani szeretne, akkor azt ne most tegye, mert balul sülhet el.

Bak

Óvatosság a kulcsszó az ősz folyamán. Ha új lehetőségekről van szó, akkor mindig legyen nagyon körültekintő. Hamisság veszi körbe.

Vízöntő

Remek üzleti lehetőségek kínálkoznak számára. Bármelyikbe nyugodt szívvel belevághat, mert siker fogja koronázni a kezdeményezését.