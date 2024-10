Dömötör Csaba: óriási érvágás lenne a területalapú támogatások kivezetése

A politikus úgy fogalmazott: "a Tisza Párt egyébként az Európai Parlamentben pár hét alatt is bizonyította, hogy a brüsszeli elit politikai ölelésének ára van. Interjúban is bevallották például, hogy a néppárti állásponthoz igazodni egyfajta kötelesség számukra. Így hát támogatniuk kell az újabb háborús csomagot, a bevándorláspolitikát, az energiatámogatások eltörlését – erről is beszéltek –, és ezek szerint az agrártámogatások leépítését is."

Dömötör Csaba hozzáfűzte: valójában nincs ebben semmi új, mert Magyar Péter a Momentum legrosszabb hagyományait folytatja, annyi csak a különbség, hogy a momentumosok nem fotóztatták magukat ennyiszer ennyi szögből, minden más ugyanaz.

A politikus hangsúlyozta: nagyon kemény viták jönnek, a tét több ezer milliárd forint, nagyon nem mindegy, mi lesz ennek a vitának a végkimenetele, "mi ott leszünk a tárgyalóasztaloknál".

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésével lebukott azzal, hogy támogatja Ursula von der Leyen azon ötletét, amellyel lényegében a területalapú támogatások eddigi rendszerének megszüntetését vetíti előre. Amennyiben ez a kezdeményezés megvalósul, azzal Magyar Péter megkárosítaná a gabonatermesztő magyar gazdákat.

A Magyar Nemzet közölte, hogy a héten az Európai Parlament megkezdte az Európai Bizottság elnökének azon kezdeményezésének a megtárgyalását, melyben

előmozdítanák a növényi alapú étrendeket, és nem túl burkolt formában Ukrajna jövőbeli csatlakozását is előkészítenék, az eddigi területalapú támogatási rendszer megszüntetésével.

A Stratégiai párbeszéd az EU mezőgazdaságának jövőjéről elnevezésű jelentés dokumentumából kiderül, hogy ezzel a javaslattal 2027-től a gabonatermesztő magyar gazdák helyett az ukrán gazdák járnának jól, miután csatlakozott az ország a közösséghez.

Miután Magyar Péter, mint az EP mezőgazdasági bizottságának a tagja, támogatja a sokat kritizált dokumentumot, rögvest szembe is fordult a honfitársaival. Bejgyzésében úgy fogalmazott:

ahogy az egész unióban, úgy Magyarországon is támogatni kellene az intenzívebb, nagyobb hozzáadott értékű, organikus mezőgazdasági termelést a jelenlegi extenzív gabonatermelést (sic!) helyett.

Ezzel a diszkópolitikus rögtön el is árulta, hogy mi a célja: az organikus gazdálkodást – magyarul a biogazdálkodást – kellene szerinte támogatni, szemben a gabonatermesztéssel. Ezzel szemben a magyar kormány egyszerre támogatja a szántóföldi növénytermesztőket és a biogazdálkodókat, valamint az állattenyésztőket is.