Magyar nőt tartóztattak le Cipruson – elképesztő pofátlanság, amit tett

Immár fél évszázada, azaz kereken ötven éve tart Ciprus megosztottsága. A Földközi-tengeri sziget északi részét 1974-ben szállta meg Törökország, a Görögországhoz való csatlakozást szorgalmazó görög ciprióták puccsa után. A görög és a török fél álláspontja az ügy kapcsán azóta sem közeledett. A politikai adok-kapok kínálta helyzet lehetőséget teremtett az ügyeskedők, közöttük pedig egy magyar nő előtt is.

Ciprus, törökök által megszállt részén sok olyan ingatlan van, amelyet a korábbi görög lakosok elhagytak, így azóta is üresen állnak Fotó: URBANSURF / Pexels (illusztráció)

A 61 éves magyar nő elképesztő pofátlansággal a törökök által megszállt területeken álló és az invázió miatt régóta elhagyatott ingatlanokat kezdte hirdetéseken keresztül eladásra kínálni. Természetesen a valódi tulajdonosok, akik anno mindent hátrahagyva menekültek el a török hadsereg bevonuló katonái elől, mit sem tudtak az egészről.

Az efféle ingatlanmutyi nem számít ritkaságnak Cipruson a politikai patthelyzet kialakulása óta. Rendszeresek is emiatt a különböző letartóztatások. Így járt a magyar nő is.

Reptéren várták a magyar csalót a ciprusi zsaruk

Az asszony már korábban is a ciprusi hatóságok látókörébe került és letartóztatási parancsot is kiadtak ellene. Erről a nő valószínűleg nem tudott, így aztán, amikor szeptember utolsó napjaiban elutazott Ciprusra és gépe landolt Nicosia nemzetközi repülőterén, a hatóságok már vártak rá és el is fogták. A nő azóta már meg is jelent a Nicosiai Kerületi Bíróság előtt, amely úgy döntött, hogy – egyelőre – hét napra őrizetbe veszik.

A magyar nő minden bizonnyal csak az egyik láncszeme lehet egy nagyobb bűnszervezetnek, amely az ilyen ingatlanbizniszekre szakosodott. Bűnszövetségben elkövetett csalással vádolják a szigetországi hatóságok, így aligha csak hét napig lesz rácsok mögött.