„Minden nap rettegünk, hogy elveszítjük őt” – A súlyos beteg Bence egyetlen álma, hogy újra focizhasson

Előbb-utóbb új májra lesz szüksége Bencének, akinek egyetlen álma, hogy újra focizhasson Fotó: Olvasói fotó

Minden álma Bencének, hogy újra focizhasson

Bence 11 éves fiúként imád focizni és nagyon mozgékony is. Betegsége miatt azonban el van tiltva tőle, ami lelkileg nagyon megviseli.

– Minden nap elmondja, hogy anya, ha meggyógyulok, akkor járhatok focira. Minden álma, hogy híres focista legyen, de a lépmegnagyobbodása miatt, sajnos, ezt nem engedhetjük meg neki – mesélte az édesanya szomorúan. Bencéék jelenleg egy új szemüvegre és a budapesti tartózkodásra gyűjtenek, ami nagyon megviseli a családot anyagilag. A kisfiú szeme ugyanis folyamatosan romlik, jelenleg 10%-os a látása. Jövőre egy szemműtétre is szüksége lesz azért, hogy ne vakuljon meg, de az is súlyos százezrekbe kerül a családnak, még ha a felét állja is a TB.

Nekünk nagy erőt ad, hogy Bence gyógyulni akar, vannak céljai, kitűzései, amit el szeretne érni. Mi mindannyian tudjuk, hiszünk és támogatjuk abban, hogy előbb-utóbb normális életet élhet, mint más gyerek

– zárta gondolatait Hadházi Zsoltné, Tímea, aki jelenleg bármilyen segítséget szívesen fogad, legyen az anyagi támogatás vagy akár élelmiszer, hiszen a mindennapjaik nagyon nehezek öt gyermekkel, miközben egy súlyos betegséggel harcolnak nap mint nap, hogy ne veszítsék el kisfiukat. Aki szeretné támogatni a családot az a közösségi oldalon keresztül közvetlenül az édesanyánál vagy szerkesztőségünkön keresztül is megteheti.