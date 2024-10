Friss hírek jöttek a két hete egy zebrán elgázolt, majd válságos állapotban otthagyott Ádámról

Ádám két barátjával szeretett volna átkelni október 8-án este a Deák Ferenc utca és a Budai út kereszteződésében található gyalogátkelőhelyen, Székesfehérváron. A fiatalok megvárták míg zöldre vált a lámpa, ekkor léptek az úttestre. Már majdnem átértek, amikor egy autós elgázolta Ádámot, aki több métert repült, majd az aszfaltra zuhant. Az autós ezután megállás nélkül továbbhajtott. A fiú súlyos koponyasérüléssel került kórházba, az elmúlt hetekben több kísérletet is tettek rá, hogy felébresszék a kómából. Ez múlt héten sikerült, Ádám magához tért.

Ádámnak(balra) a bátyja, Bence oxigénhiánnyal született, édesanyjuk egyedül neveli őket Fotó: Facebook

„Kicsit megnyugtató, hogy felébredt, de menni kell tovább”

Az egész ország együtt imádkozott az elgázolt várpalotai tiniért, hiszen élet-halál közötti állapotban feküdt a kórházban. Az édesanyját is nagyon megviselték a történtek, hiszen a baleset előtt pár perccel még beszélt fiával. A 16 éves várpalotai fiú agya több helyen bevérzett, az orvosok mélyaltatásban, folyamatos kontroll alatt tartották, az édesanyja pedig minden nap mellette volt a kórházban. Most azonban a sok ima meghallgatásra talált, Ádámot sikerült felébreszteni, ráadásul a lélegeztetőgépről is levették.

Ádám könnyei folytak, miután magához tért. De még hosszú gyógyulás vár rá: jelenleg sem enni, sem beszélni nem tud még.

Nagyon nehezen viselem ezt a helyzetet, de a nagyobbik fiam, aki sérült születése óta, oxigénhiánnyal született. Miatta tovább kell mennem és Ádika miatt is. Ádám még picit lassabb, a tekintete tisztul, próbálják péppel etetni, de mindent kiköp, türelemre van szükség. Kicsit megnyugtató, hogy felébredt, de menni kell tovább. Az agysérülést rehabilitálni kell. Minél előbb

– nyilatkozta a Borsnak Beatrix, Ádám édesanyja, aki egyedül neveli két fiát. Bence, Ádám bátyja születése óta sérült, most pedig Ádám balesete után kérdéses, hogy mi lesz a fiatalabb fiú sorsa. Az édesanya sem tud még semmi biztosat.

Az elgázolt várpalotai fiú felébredt a kómából, édesanyja segítségre szorul Fotó: Facebook

Eddig Ádám segített másokon, most ő és édesanyja szorul segítségre

Az egyedülálló édesanyát anyagilag is megterhelte az elmúlt időszak, hiszen minden nap Székesfehérvárra ingázott, autó nélkül. A család megsegítésére gyűjtés indult, Ádám számlájára, hogy támogassák az édesanyát két fia ellátásában. A számlaszám ezen a linken megtalálható.

A számlaszámra folyamatosan érkeznek a felajánlások. Hálásan köszönöm

– mondott köszönetet az anyuka, akinek most a közösség támogatása ad erőt és az Istenbe vetett hite.