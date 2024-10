„A fiaink megtanultak együtt élni az állapotukkal!” - szépen javul SMA Dani és Berci állapota

Az SMA beteg Dani és Berci szüleinek mindössze egy célja van: úgy nevelni fiaikat, hogy azok állapotuk mellett képesek legyenek teljes értékű életet élni. Bea és párja szerint ennek kulcsa a sport és a már gyerekkorban megtapasztalt nagy fokú önállóság. A két gyerek állapota szépen javul.

Dani a kerekesszékben, mellette Berci és az édesanyjuk, mögöttük az apuka és a nagyfiú, Ábel. Szépen javul a gyerekek állapota

A kisiskolás Danira és az óvodás Bercire persze nem is lehet panasz. Danit az SMA betegség 2-es, míg Bercit az SMA betegség 1-es típusával diagnosztizálták, ám szerencsére a diagnózis felállításakor már létezett terápia, így mindkét fiú jó esélyekkel indul, hogy felnőttként önálló, teljes értékű életet élhessen.

Kerekesszékkel a jégen

Bár Dani egyelőre kerekesszékhez kötött, pont úgy élvezi az életet, mint öccse Dani, aki szintén SMA beteg, de még az előtt megkapta a megfelelő terápiát, mielőtt kerekes székbe kényszerült volna. A két fiút egyáltalán nem fogja vissza állapotuk: korcsolyázni, focizni és úszni is járnak. A két fiú imádja a sportokat, ráadásul Dani ki is használja a kerekesszék adta lehetőségeket, így például a jégen gyakran lenyomja a családtagjait.

Dani most másodikos, Berci pedig nagycsoportos. Az elmúlt egy évben rengeteget fejlődtek, hála a kezelésnek és a rendszeres sportnak, amit mindketten nagyon szeretnek

– meséli Bea, a fiúk édesanyja, aki azt is elmesélte, az úszást még csak most kezdték meg a fiúk, de szerencsére mindketten nagyon élvezik, ráadásul ügyesek is benne. Mivel Dani és Berci édesapja jéghoki edző, gyakran korizik együtt a család, hisz számukra tényleg nem létezik lehetetlen.

- Dani a kerekesszékkel már olyan trükköket is tud a jégen, amit mi korcsolyával nem – meséli nevetve Bea, aki szerint a legutóbbi vizsgálatok eredménye és a fiúk állapota szerint minden esély megvan rá, hogy a fiúk képesek lesznek az önálló életre.

Önállóságra nevelik őket

Az SMA, vagyis a gerinc eredetű izomsorvadásra létezik ugyanis terápia, ám ez csak az állapot megőrzésére szolgál.

Mivel Dani akkor kapta meg a terápiát, amikor más leromlott az állapota és kerekesszékbe került, valószínűleg nem lesz marathonista, de azt tudom, hogy vele is fogok táncolni a szalagavatóján!

- fogalmazza meg az édesanya, aki bár bízik benne, hogy fia kikerül a kerekesszékből, nem szeretne telhetetlennek tűnni. A legfontosabb számára az, hogy Dani elfogadja állapotát, és képes legyen önálló, boldog életét élni úgy, ahogy állapota azt megengedi.