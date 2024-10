"A férjem halála után beleszerettem a sógoromba: magam sem tudtam, helyes-e ez így"

Igencsak megosztja a közvéleményt annak a párnak a kapcsolata, akikről cikkünk szól: egy nő ugyanis a saját sógorába szeretett bele. Az igencsak megbotránkoztató helyzetet némiképp enyhíti, hogy ez "csupán" a férj halálát követően történt meg – sokak szerint azonban így sem helyes. Ráadásul maga a pár is beismerte: eleinte mindkettejüknek bűntudata volt, hogy elkezdtek mélyebb érzelmeket táplálni egymás iránt. De ugorjunk vissza az időben több mint egy évtizedet! Az Egyesült Államokban, New Hampshire-ben élő Kaitlin ekkor szeretett bele Aaronba. Összeházasodtak, és született egy fiuk is közösen. Sajnos azonban mindketten drogfüggőkké váltak. Az elvonót is közösen kezdték meg, ám a sorsuk másképp alakult: míg a nőnek sikerült felülkerekednie a függőségén, addig férje egy túladagolás következtében 2016-ban életét vesztette.

Kaitlyn és volt sógora, jelenlegi szerelme: Rory Fotó: YouTube

Kaitlin ekkor kezdett közelebb kerülni Aaron testvéréhez, Roryhoz. A férfi korábban nem nézte jó szemmel a testvére és a nő kapcsolatát, egy cseppet sem szívlelte Kaitlint, a gyász azonban egyre közelebb és közelebb hozta egymáshoz őket.

– Valami szörnyűség történt vele és valami szörnyűség történt velem is, és elkezdtünk egymást támogatni lelkileg – magyarázta Rory a Truly videójában. A pár azt is felfedte: eleinte sem egymásnak, később pedig a családjuknak és a barátaiknak sem merték bevallani az érzéseiket, de egy idő után be kellett látniuk: menthetetlenül egymásba szerettek. Immár hét éve vannak együtt, két közös gyermekük van, valamint nevelik korábbi kapcsolataikból született gyermekeiket is.