„Törik a csontom, mint a porcelán, de soha nem fogom feladni” – ritka betegséggel küzd Ági, a győri sminkes

Életerősen és mosolygósan nyitott ajtót nekünk Ági győri otthonában, akiről csak járása árulja el, hogy egészségügyi gondjai vannak. Az igazság azonban ennél sokkal mélyebb: a sminkesként dolgozó édesanya születése óta üvegcsontú, ám erre évtizedekig nem volt diagnózisa.

Ágiról gyerekként nem tudták, hogy miért törnek olyan könnyen a csontjai Fotó: Olvasói fotó

Egy enyhe ütéstől is törtek a csontjai

Ági azt mindig is érezte, hogy bizonyos dolgoktól jobban fél, mint például a mozgólépcsőzés vagy a korcsolyázás, de évtizedekig nem tudta megmondani miért. Állítása szerint hetedikes koráig testnevelésből sem volt felmentve, annak ellenére, hogy valójában egy enyhe lökéstől vagy ütéstől is ripityára törnek a csontjai és futni sem tudott úgy, mint más. A jelenleg Győrben élő édesanya 17 éves koráig szinte a baleseti sebészeti osztályon élt, a nővérkék kedvence lett az üvegcsontú lány, de akkoriban még nem tartott ott az orvostudomány, hogy komolyabban foglalkozzanak a gyakori törésekkel.

Egészen addig nem tudtam, hogy mi a pontos betegségem, míg természetes úton meg nem szültem kisfiamat, akiről kiderült, hogy üvegcsontú. Itt merült fel, hogy a genetikai betegséget tőlem örökölhette és kiderült rólam, hogy én is az vagyok

– kezdett bele nem mindennapi történetébe Ági, miközben az ölébe kucorodott kiskutyája. A betegség valódiságáról egy hatalmas doboznyi lelet tanúskodik, köztük már megsárgult, gyerekkori röntgenképekkel és diagnózisokkal: Ági az üvegcsontúság 3. fajtájába sorolható, ami majdnem a legsúlyosabb.

Ági annak örül, hogy fiának tud segíteni, hiszen senki nem tudja rajta kívül, milyen nehéz is az élete egy üvegcsontúnak Fotó: Olvasói fotó

„A lelkem erős, még ha a csontjaim nem is"

– Ezután már csak a négyes jön, akik mozgásképtelenek teljesen, nem is tudnak fejlődni. De már a hármas típusnál is nagyon ritka, hogy valaki így jön-megy, mint én – tette hozzá a győri sminkes, akit már orvosi tanácsra kerekesszékbe akartak ültetni, ám ő ezen annyira megsértődött, hogy nem is ment többet vissza ahhoz az orvoshoz, cserébe viszont jár.

Ez egy nagyon ritka genetikai betegség. Még az orvosok előtt is annyira ismeretlen, hogy nem lehet kezelni. Nehéz, nagyon nehéz, de a lelkem erős, még ha a csontjaim nem is. De azért néha én is meg tudok törni

– mesélte az édesanya, aki sosem sajnálta magát és azt sem szerette, ha mások sajnálják. Életvidáman, vicceskedve beszélget mindenkivel, helyzetét pedig úgy fogja fel, hogy egy harc, amit meg kell vívnia.