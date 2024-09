"Megmentette az életemet" - Teljesült a csontödémás Kevin álma

Hosszú utat járt be Kevin a gyógyulásig. Rengeteg fájdalmat, és izgalmat és gyógykezelést tudhat maga mögött. De úgy tűnik fellélegezhet. Már több hónap telt el a műtét óta, ami szerencsére jól sikerült. Azóta megszűntek a tini fájdalmai, így végre ismét családja és barátai körében élheti a fiatalok felhőtlen életét.

Édesanyja mindvégig támogatta a csontödémában vívott harcban Fotó: olvasói

Hosszú idő után el nem tudom mondani, hogy milyen jó érzés, mikor nem fáj a lábam.

-mondja fellélegezve a Tini, aki azóta lassan befejezi az iskolát is.

Megpróbáltatásai 17 éves korában kezdődtek. Az orvosai először a hirtelen növés miatt porckorong elváltozásra gyanakodtak. A tini fájdalmai azonban napról napra egyre fokozódtak. Már járni is nehezen tudott. De sosem adta fel, mindig bízott benne, hogy megtalálják a fajdalmai okát, és egyszer meggyógyul. Szülei mindenben mellette álltak, és orvosról orvosra vitték, míg végül egy MRI vizsgálaton derült fény rá, hogy csontödémája van. Azonnali költséges beavatkozásra volt szüksége, mivel a folyamatos csontvelőgyulladás miatt már a combcsontja is kezdett elhalni.

Gyűjtést rendeztek számomra, és nagyon sokan mellém álltak. Így sikerült az őssejtkezeléshez szükséges pénzt összeszedni, ami megmentette az életemet.

-sóhajt fel elérzékenyülten Kevin, aki nagyon hálás Dudás Ildikónak is, hogy felkarolta és mindenben támogatta.

A műtét sikeres volt, utána még hosszú gyógykezelés előtt állt a fiatal, hogy lába folyamatosan erősödjön. Közben folytatni tudta az iskolát is, és már a sikeres gyakorlati vizsgán is túl van. Már csak egy hajszál választja el attól, hogy teljesüljön a másik álma is, és autószerelő lehessen.

Már csak egy elméleti vizsga van hátra november 7.-én. Arra addig nagyon sokat tanulok.

-mondja Kevin, akit már csak ez választja el attól, hogy minden álma valóra váljon.