Súlyosan beteg a 4 éves Mira, szülei segítséget kérnek a kislány gyógyulásához - Videó

Jótékonysági futással akarnak segíteni egy súlyos beteg, 4 éves kislánynak - tudta meg a Tények. A mentős apa bajtársai fogtak értük össze.

Fotó: TV2

A most 4 éves Mira oxigénhiányos állapotban született, nem sokkal később pedig egy ritka betegséget diagnosztizáltak nála, ami miatt alig beszél, és nehezen is mozog, beszéde is visszamaradt és a hallásával is gondok vannak. A család élete azóta kihívásokkal teli, hiszen születése óta több, új betegséget diagnosztizáltak nála, év elején például a DiGeorge-szindrómát.

Ahhoz képest, hogy 4 éves, pár szót használ csak, mint a baba, mama, nem

- mondta az apa.

Folyamatos fejlesztésre van szüksége a kicsinek, hogy teljes életet tudjon élni, ennek költségeit azonban az egy fizetésből élő család nem képes fedezni, ezért kérnek segítséget. Ennek részleteit a videóban találod: