Megint megpróbáltak rálőni Trumpra

A korábbi tetőfedő vállalkozót tavaly még a The New York Times amerikai napilap is meginterjúvolta az orosz–ukrán háború kapcsán, ugyanis Routh az orosz invázió után Ukrajnába utazott és több hónapot töltött ott. A férfi az interjú során elmondta, hogy afgán katonákat tervez toborozni az ukrán frontra, és akár illegálisan is becsempészné őket Ukrajnába.

Valószínűleg Pakisztánon keresztül tudunk néhány útlevelet vásárolni, mivel az egy ilyen korrupt ország

– idézte Routh szavait a tekintélyes baloldali napilap.

Ryan Routh egyébként megjelent JiDion amerikai influenszer YouTube-videójában, amelyben „forradalmárokat" keresett Ukrajnának a Harvard Egyetemen.

Bár Routh Twitter-profilját felfüggesztették, a Fox News amerikai televíziós hálózat cikke szerint meglehetősen sokszor és igen negatívan posztolt Donald Trumppal kapcsolatban.

A 2020-as választási kampány idején például azt írta, hogy 2016-ban Trumpra szavazott, mert változást remélt tőle, azonban csalódott benne, és örülni fog, ha Trump elhagyja a Fehér Házat. A volt elnök elleni júliusi merényletkísérlet után Kamala Harris alelnököt szólította fel, hogy menjen el a lövöldözésben elhunyt tűzoltó temetésére és látogassa meg a sérülteket, mert „Trump soha semmit nem fog tenni értük”. Azt is írta továbbá, hogy Trump „Tegyük naggyá Amerikát” kampányszlogenjét „Tegyük rabszolgává Amerikát”-ra kellene változtatni.