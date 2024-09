Magyar Péter tovább gyalázza volt barátnőjét, de kicsoda valójában Magyar Péter?

Volt barátnője az Indexnek többek között arról beszélt, hogy a politikus erőszakos természetű, mindenkinék okosabbnak képzeli magát, senkire nem hallgat, gyakran üvöltve kommunikál, előbb-utóbb mindenkit elmar maga mellől.

A nő arról is beszámolt, hogy Magyar Péter egy alkalommal dühödten nekiugrott, a kis híján tettlegességig fajuló vitában a nő – és gyermeke is – végül sírva fakadt. Vogel a politikussal kapcsolatban kiemelte: ő nem az, akinek látszik, és nem is mert válaszolni arra a kérdésre, hogy „kicsoda valójában Magyar Péter?”. Arról is beszélt, hogy politikai karrierje elején Magyarnak nem voltak konkrét tervei, „nem akart változást az országban”, csak a bosszú hajtotta, amiért kihajították korábbi állásaiból.

Tegnap este az ATV adásában Magyar Péter zavartan reagált az elhangzottakra.

Fotó: Havran Zoltán

– Mélységes csalódás, hogy egy olyan ember, akinek megkértem a kezét, az elárul engem és elárulja a pártot – reagált Magyar Péter szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorában Vogel Evelin állításaira, amelyeket nagyrészt hazugságnak nevezett. Mint mondta, az interjú szövegezése hasonló volt a márciusi, a volt felesége, Varga Judit által adott nyilatkozathoz. Magyar ezzel arra utalt, hogy mindkét interjú mögött a kormánypárt szándékait sejti, miközben mindkt interjú lényegében az ő erőszakos viselkedését taglalta. Ráadásul volt felesége és legutóbbi barátnője lényegében ugyanazt állították.

A szerda esti ATV-s interjú során látszott, hogy Magyar Pétert zavarja a téma, és igyekezett leállítani a műsorvezetőt, mondván, ez az ügy nem országos jelentőségű. Vogel Evelinnel kapcsolatban azt a taktikát alkalmazta, hogy egyszer szeretettel beszélt róla, máskor pedig igyekezett lejáratni. Elmondta például, hogy szerettek volna segíteni neki, figyelmeztetni, hogy „ne közeledjen a Fideszhez”. Később viszont, utalva Vogel Evelin édesanyja által elkövetett gazdasági bűncselekményekre, amelyek miatt az asszony évekre börtönben is került, azt mondta anyáról és lányáról: „nem esett messze az alma a fájától”. Az Index.hu interjúja kapcsán hangsúlyozta: nagyon rosszul esett neki mindaz, ami ott elhangzott, és mélységesen csalódott volt barátnőjében - írja a Ripost.

Vogel szavaiból az Indexben az derült ki, hogy Magyar először azt sem tudta, pontosan mit szeretne tenni frissen jött ismertségével, csak akkor kezdett el tudatosabban politizálni, amikor a nő bemutatta neki befolyásos ismerőseit.

Az Index.hu-nak adott interjúból kiderült az is, hogy Magyar rendszeresen pocskondiázza munkatársait, „a visszajelzései negatívak voltak, mindenki, aki neki dolgozik, rossz, rosszul végzi a dolgát, mindenki hülye, mindenki agyhalott”.