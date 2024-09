A kórház kávézójában halt meg egy hazaküldött beteg, minden orvos elsétált mellette

Kiderült, hogy egy kórházi kávézóban egy asztalnál ülő férfit találtak eszméletlenül, az asztalon fekve, mintha ott aludt volna el. Ám nem elaludt: már több mint három órája halott lehetett, mielőtt riasztották volna hozzá segítséget.

A 36 éves birminghami férfi a West Bromwich-i Sandwell General Hospital főépületében lévő kávézóban halt meg július 10-én - számolt be a történtekről a Daily Mail. Állítólag azután ment be a kávézóba, hogy dél körül elbocsátották a kórházból. Leült, és fél kettő után már nem látták megmozdulni. 16.45 körül egy biztonsági őr miután észrevette, hogy nem mozdult, megpróbálta felébreszteni, de állítólag ekkor már nem volt pulzusa. A sürgősségi osztály orvosai megpróbálták újraéleszteni a férfit, de a kórházi bennfentesek azt mondták, hogy ekkor már a hullamerevség is beállt nála.

A brit nemzeti egészségügyi szolgálat most vizsgálatot indított az incidens kapcsán. Egyes források szerint ugyanis a kórházi személyzet, köztük orvosok és ápolók, több órán keresztül a szokásos módon használták a kávézót, mielőtt bárki felfigyelt volna a férfira. A források szerint a kávézót rendszeresen használják hajléktalanok, és azt állították, hogy ez „közrejátszhatott abban, hogy a férfit nem ellenőrizték az arra járó személyzet tagjai”.

A férfi halálának körülményeit vizsgálják.