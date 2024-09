Így van most Sándor, a tarktorbalesetben lebénult fiú: „Nem tehettünk mást, csak imádkoztunk”

Egyre jobban érzi magát a traktorbalesetben lebénult erdélyi fiú. Legalábbis lelkileg. Mint arról a Bors beszámolt, az erdélyi középiskolás egy nyári napon nem ment a szeretteivel családi programra, mondván, inkább otthon marad és ellátja az állatokat a gazdaságban. Kupás Sándor éppen a traktoron dolgozott, amikor a baj bekövetkezett. Beszorult a vezetőfülke és a mögötte levő láda közé, ennek következtében három csigolyája megrepedt és gerincvelője is károsodott. Napokig kérdés volt, hogy egyáltalán túléli-e a balesetet, miközben az orvosok arra is felkészítették a családot, hogy amennyiben Sándor életben marad, lebénul.

Sándor a traktorbalesetben bénult le Fotó: Olvasói

- Sokáig nem tehettünk mást, csak imádkoztunk a fiamért – mondta Gyula, az édesapa, aki szeptember második hetében már arról értesítette lapunkat, hogy Sándort hétfőn, ( szept. 16. ) a kórházból átszállították a rehabilitációra.

A bal kezét még mindig csak a könyökéig tudja megemelni, a többi végtagja egyáltalán nem mozog. Nagyon bízunk a kezelés eredményességében, persze tudjuk, hogy ha Sándor valaha is talpra áll, arra éveket is várnunk kell. Nagyon hosszú küzdelem vár ránk, de kitartunk

– szögezte le Gyula.

Az édesapa azt is elárulta, hogy a szívük szerint vinnének Sándornak ízletes hazai ételeket, de egyelőre nem tehetik a szabályok miatt.

- Szerencsére az intézményben is megfelelő az ellátás, és étvágya is van Sándornak. Ez fontos, mert a gyógytornához kell az erő. A gyógytornász nagy türelemmel viseltetik a fiammal. Egyelőre csak a szakember mozgatja Sándor lábait. A fiam ettől is elfárad a nap végére, de tudja, végig kell az egészet csinálnia. Annak viszont örül, hogy már dolgoznak a felépülésén. Ettől a kedve is egyre jobb – fejezte be Gyula.