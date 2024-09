„Egy igazi példakép vagy, le a kalappal" – hősként tekintenek Ágira, az üvegcsontú győri sminkesre

Özönlenek a kommentek és a jókívánságok annak a győri édesanyának a videója alá, aki üvegcsontúsága ellenére sem adta fel sosem. A sminkesként dolgozó Ágit szinte hőssé avatják a hozzászólók, akik közül sokan példaképként tekintenek a győri édesanyára. Nem is véletlen, hiszen Ági mosolygós, életvidám és nagyon kitartó nő, akiről első ránézésre meg sem mondaná az ember, hogy üvegcsontú. Mindez számára sem volt világos, egészen addig, míg meg nem szülte első fiát, akiről megállapították, hogy üvegcsontú. Ekkor tudta meg, hogy tőle örökölte a fia ezt a betegséget, így utólag magyarázatot nyert az elmúlt évek nehézsége és az, hogy miért is volt ennyiszer törött csonttal kórházban.

Ági tehetséges sminkes, gyönyörű munkái vannak, annak ellenére, hogy a hős édesanya számára sokkal nehezebb a kézkoordináció Fotó: Bors

„Minden tiszteletem az öné, igazi hős, amiért nem adja fel"

Az Ágival készült videó alatt szinte hőssé avatták a győri sminkest. Sokaknak adott motivációt és erőt, hogy minden nehézsége ellenére is életvidám és erős tudott maradni, ráadásul egy szakmát is kitanult, amiben nagyon tehetséges is.

– Nagyon nagy büszkeség és példa legyél mindenkinek!

Drága Ági, egy csoda vagy

– Le a kalappal, felnézek rá!

Ha a lélek erős, akkor nincs akadály

– Minden tiszteletem az öné, jó egészséget kívánok – írták a kommentelők. Akiknek igazuk is van, pláne abban, hogy Ági egy igazi csoda, hiszen a betegsége hármas fajtájában szenved, ami majdnem a legsúlyosabb. Az orvosok szerint az is csoda, hogy tud még járni a győri sminkes.

Ági rangos sminkversenyeken ért el dobogós helyezéseket, egy nívós bajnokságot pedig meg is nyert munkájával Fotó: olvasói fotó

Munkát keres a hős sminkes

Ági egy éve költözött családjával Győrbe, így még nem volt sok ideje kialakítania vendégkörét. A városba azonban azonnal bele szeretett, ahol maradni akar, így minden vágya az, hogy el tudjon helyezkedni sminkesként Győrben. A művész szívesen dolgozna cégeknek is és sztárok sminkelését is örömmel vállalná a magánemberek mellett, hiszen imádja hivatását.

Szerintem minden nő csodaszép. A fiatal húsz éves és az idős hatvan éves néniben is meglátom a szépet. Ez a szakma nem arról szól, hogy egy kiló vakolattal elfedjük a nők valódi szépségét, hanem éppen az, hogy kiemeljük milyen gyönyörűek valójában

– vallja az édesanya, aki alig várja, hogy tudását kamatoztathassa, bebizonyítva, hogy mindenből fel lehet állni és sosem szabad feladni.