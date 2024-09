"Marta a torkot és a szemet" - fullasztó bűzt és füstöt árasztott a lángoló gödöllői szeméttelep

Sajnos nem ez volt az első súlyos tűzeset a héten, több tucat esethez kérték a Katasztrófavédelem segítségét. A két legsúlyosabb eset Borsodban és Vas vármegyében történt: Csöngénél csütörtökön gyulladt ki az aljnövényzet, a lángok pedig a száraz, forró idő miatt gyorsan terjedtek tovább a bozótos területen. A tűz olyannyira ijesztő volt, hogy még a Magyar Honvédség csapatai is beszálltak az oltásba. Azonban sajnos a lángok most újraéledtek, így ismételten oltásba kezdtek. Pénteken viszont a Miskolctapolcai Barlangfürdő gyulladt ki: a tűz először a tetőszerkezetet érintette, majd a főépületre is átterjedt. Úgy tudni, hogy egy lámpa okozhatta a lángokat.