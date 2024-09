Míg aludtál, az ország lángba borult: még mindig harcolnak a lángokkal a tűzoltók

Nagy mennyiségben felhalmozott, bebálázott és szabadban lévő papírhulladék ég Szolnokon, a Kőrösi út után. A területen egy papírbálázó is kigyulladt. A szolnoki hivatásos tűzoltók megkezdték a munkálatokat, a tűz továbbterjedésének megakadályozásán dolgoznak - írja a Katasztrófavédelem. De másutt is tűz van.

Nagy területen, mintegy tíz hektáron ég a száraz fű Vönöck és Kenyeri között, Csönge térségében. A lángok a fenyvest is veszélyeztetik. A kenyeri önkéntes és a celldömölki önkormányzati tűzoltókat követően a sárvári hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, valamint Kapuvárról, Pápáról, Szombathelyről, Sopronból, Körmendről, Ajkáról is elindultak hivatásos egységek és vízszállítók az esethez - írták korábban. Nincs már lánggal égés, koronaégés Csönge térségében, ahol az alacsony aljnövényzet, a vegetáció, illetve a bozótos kapott lángra dél körül. A lángok a közeli fenyőerdőt is elérték, a tűzzel érintett terület nagysága estére elérte a kétszázötven hektárt. A tűzeset megfékezésén négy vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói dolgoztak nagy erőkkel. Délután újabb egységek érkeztek a munkálatokhoz, mintegy kétszázötven tűzoltó dolgozott a területen, közülük húsz önkéntes egyesület tűzoltói is. Drónos jármű, erőgépek és lajtos kocsik is segítették a nap folyamán a munkálatokat, amelyeket a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányított. Az egységek jelenleg izzást, parázslást tapasztalnak a területen.