„Velünk szemben ült” – Itt látták az eltűnt bükkaranyosi fiatalt

Voltak titkai

Még korántsem biztos, hogy Balázst látta a férfi, ugyanis a fiatal nem vitte magával a telefonját és az iratait, ráadásul nem sárga pólóban ment el, hanem egy fehér iskolai pólóban, amin KÓS felirat volt. Balázs édesanyja azonban reménykedik. A Borsnak elmondta, hogy a fiú egy miskolci telephelyű cégnél dolgozott az eltűnése előtt, mint gáz- és központi fűtésszerelő, ráadásul az eltűnése előtti napon, augusztus 19-én is Miskolcon járt.

A fiú több szálon is kötődik Miskolchoz, amiért végül odamehetett: a munkája is nagyrészt odakötötte, és két barátja is abban a városban él – ám az édesanya nem ismeri őket.

A fiúnak ugyanis megvoltak a maga fiatalkori titkai.

Sok barátja volt, de sosem néztem, kivel beszél a Messengeren és nem is mondta. Nem mindent mondott el, és nem is követtem, mert nagykorú

– mondta Krisztina.

Az anyuka úgy tudja, a rendőrség jelenleg is nyomoz, hogy a miskolci férfi és a gyereke tényleg a fiát láthatta-e.

- Nagyon bízok benne, hogy megtalálják. Nagyon hiányzik, már nem tudok mire gondolni, merre lehet – zárta szavait az aggódó Krisztina.

Balázs 181 centiméter magas, vékony testalkatú, a haja barna színű. Az információk szerint egy KÓS feliratú fehér pólót viselhet.