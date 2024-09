Szerettei rettenetesen aggódnak: Gábor elment otthonról, azóta senki sem látta

Noha a rendőrök is nagy erőkkel keresik, most a lakosság segítségét is kérik, hátha valaki látta Gábort, vagy hallott felőle valamit. A 43 éves férfiért rettenetesen aggódnak szerettei: szombaton, szeptember 7-én délelőtt 10 órakor elindult otthonról, azóta azonban senki sem tudja, hol lehet. A Budapest XV. kerületében élő Gábor körülbelül 185 centiméter magas, vékony alkatú, kopasz, szemüveget visel. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Gábor tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.