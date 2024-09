„Egy percen múlott, hogy összeomoljon a keringése” – darazsak csípték össze Erikát

Ha a megszokott tüneteket várták volna és csak akkor indulnak el, Erika nem ért volna el a mentősökhöz élve.

– Nem volt rajta kiütés vagy dagadás, hanem egyszer csak el kezdett remegni és ájulás érzete volt. Annyira remegett, hogy a mentőben le akarták szíjazni, mert nem tudták vénásan beadni neki az injekciót. Fejfájása is volt, nem tudjuk, lehet, hogy azért, mert ugye ott is megcsípték a darazsak… Illetve a kézfején és az oldalát is érték szúrások. Az, ha arra várunk, hogy ilyen esetbe bedagadjunk nagyon rossz ötlet! Én nagyon pánikoltam, hiszen haldoklott mellettem! Mindez úgy történt, hogy eddig nem is volt allergiás… Azóta már jobban van, de egy életre megtanultunk, hogy bárkit megcsípnek azonnal hívjuk a mentőket, mert sosem lehet tudni, hogy kinél milyen reakciót vált ki. Ha úgymond „feleslegesen” megyünk kórházba, akkor is még mindig jobb, mintha tragédia történne... – zárta beszámolóját.