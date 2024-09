Az osztrák lövészegylet kapitányához tört be a magyar tolvaj Tirolban, nem tette zsebre, amit kapott

Abban a legtöbb ember megegyezik, hogy lopni és betörni igencsak elítélendő és szégyenletes dolog. Azonban, amikor ezt egy betörő egy magasan képzett lövész házában teszi, az egyenesen a baleksággal határos. Ezt nem tartotta szem előtt egy 48 éves magyar tolvaj, aki az ausztriai Baumkirchenben vette nyakába tisztességtelen szándékkal a várost szerda éjjel és csütörtökön (szeptember 5.) hajnalban.

A magyar betörőt hamar lefülelte a helyi lövészegylet kapitánya, a tolvaj sosem felejti el a vele történteket Fotó: Pexels (illusztráció)

Hajnali egy óra környékén tört be egy családi házba a magyar tolvaj, ahol már éppen javában "munkálkodott", amikor azonban nem várt akadállyal, a tulajjal nézett szembe. Az 51 éves Martin Fercher ugyanis éppen akkor ért haza, és a hátsó bejáraton át ballagott fel a hálószobájába vezető lépcsőn, amikor elébe toppant a magyar betörő. Bár pár másodpercig mind a két fél meglepetten bámult egymásra, az ijedt besurranó viszont egy pillanat múlva már menekülni próbált: a tiroli rendőrség információi szerint ugyanis amint meglátta a tulajt, azonnal megpróbálta fellökni Ferchert, végül pedig minden erejével igyekezett meglógni.

Azzal azonban nem számolt a botcsinálta betörő, hogy a férfit nem olyan könnyű meglepni:

Fercher ugyanis a baumkircheni lövészek kapitánya. A tulajdonos ezért egy pillanatig sem habozott, azonnal a magyar betörő után vetette magát,

akit utol is ért 20 méteren belül. Bár ekkor a pancser tolvajnak még sikerült megint elmenekülni, ez nem tartott soká, Fercher ugyanis szinte rögtön nyomába eredt, és le is teperte. A dulakodás éktelen ricsaja nem csak a szomszédságot, de Fercher lányát is fellármázta, a nő pedig - apjához hasonlóan - rögvest a tettek mezejére lépett, és tárcsázta a zsarukat. A szirénázó rendőrök pár perc múlva már csikorgó fékkel álltak meg a ház előtt, nem sokkal később pedig már csattant is a bilincs a magyar csuklóján. A rendőrség megdicsérte az osztrák családot a példás helytállásért:

Jól reagáltak

- összegezték a rendőrök.

Egyelőre nem tudni, mi lesz a magyar betörő sorsa, a férfit nemsokára kihallgatják, majd eldöntik, hogy szabadlábon marad, vagy rácsok mögé dugják.