Árvíz: 150 milliárdot költött a kormány dunai árvízvédelmi beruházásokra

Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára a Facebookon tett közzé egy videót, amiben arról beszélt, hogy sokkal jobban áll az árvízi védekezés, mint a legutóbbi, 2013-as árvíz idején. Az államtitkár szerint ez annak köszönhető, hogy a 2013-as nagy árvíz után a kormány jelentős léptékű árvízvédelmi fejlesztésekről határozott.

Sokkal hatékonyabb az árvíz elleni védekezés, mint 2013-ban volt, mobilgátak is több helyen védik a partot, mint akkor / Fotó: Metropol

Eddig már több mint 150 milliárd forint értékben fejeződtek be árvízvédelmi beruházások

- közölte.

Ennek során elvégezték:

az árvízvédelmi védvonalak fejlesztését;

a műtárgyak rekonstrukcióját;

az új árvízvédelmi funkciók és ellátó létesítmények építését;

a záportározók építését;

a mederrendezési beavatkozásokat.

Rétvári Bence további két nagy projektet emelt ki, amelyek 2013 óta megvalósultak. Az egyik ilyen a Duna-projekt, amely 152 települést érintett, több mint félmillió lakossal. Ez az árvízvédelem 120 kilométernyi védvonalat érintett és magában foglalta a töltés fejlesztését, megerősítését és a szivárgásvédelmet is.

Ez egy 28 milliárd forint értékű beruházás volt, amely mára teljesen befejeződött.

A másik jelentősebb beruházást, amelyet az államtitkár kiemelt, azt már 2022 júniusára befejezték. A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja 30 milliárd forintba került. Ez az egyik legjelentősebb beruházás volt az egész vármegyében.

Ez a műtárgy egyfajta árvízkapuként szolgál, és komplex védelmi rendszert nyújt árvíz idején is

- közölte Rétvári Bence. Kiemelte, hogy az említett két komoly beruházáson kívül számtalan más, elkészült és készülőben lévő projekt is segíti a jelenlegi árvízi védekezést: nagy műtárgyakat is fejlesztettek 14 milliárd forintból, a jelenlegi árvízben ezek közül érintett:

a Kvassay-vízlépcső;

a dunakiliti duzzasztómű- és fenékküszöb;

a nicki duzzasztómű;

és a Deák Ferenc zsilip.

Az államtitkár jelezte, hogy ezek a fejlesztések a jövőben sem állnak le. A már megvalósult 150 milliárd forintnyi dunai árvízvédelmi-vízügyi fejlesztés mellett további 100 milliárd forintnyi fejlesztés most is folyamatban van. Ezek részlegesen már most is tudják segíteni a védekezési munkát.