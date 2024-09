„A magány ellen küzdünk” - 20 éves lett a szépkorúakat támogató Tisztelet Társasága

20 éves születésnapi ünnepséget rendezett a Tisztelet Társasága a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. Az eseményen több mint ezer nyugdíjas vett részt. A jó hangulatról neves fellépők, többek között Nyáry Károly énekes gondoskodtak.

Több mint ezer nyugdíjas vett részt a rendezvényen Fotó: Máté Krisztián

Mi a magány ellen küzdünk; Angliában például többen halnak meg a magány miatt, mint az alkoholtól és ezért a Tisztelet Társasága már 20 éve egy olyan nonprofit szervezet, ami nulla forint állami támogatásból működik. A fővárosban több mint 40 ezer, országosan 170 ezer szimpatizánsa van

– mondta a Ripostnak Schmuck Andor, a Tisztelet Társasága alapítója.

Schmuck Andor Fotó: Máté Krisztián

Az ünnepségen Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is köszöntőbeszédet mondott:

„Magyarország kormánya számára a nyugdíjas honfitársaink társadalmi csoportja az egyik legfontosabb, kiemelten támogatjuk az időseket. A szépkorúaknak, Önöknek köszönhetjük ezt az országot, hogy felépítették és megőrizték nekünk, gyermekeiknek, unokáiknak. Hála és köszönet érte. A nyugdíjasokkal egy szövetséget kötöttünk még 2010-ben. Önök is számíthatnak ránk. Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat. Így kapták vissza a korábban elvett 13. havi nyugdíjat és ha közös erőfeszítéseinknek hála a magyar gazdaság jobban teljesít, akkor kapnak nyugdíjprémiumot is. Eddig öt alkalommal történt ez. A rezsivédelem és a boltokban használt ársapka és a kötelező akciózás is az időseket segíti a mindennapokban. Az erkölcsi és az anyagi megbecsülés mellett rendkívül fontosnak tartjuk a biztonságot és a gondoskodást. Közösen elindítottuk az Idősek Tanácsának kérésére az ország legnagyobb példányszámú lapját, a Jókor magazint, amely időről időre hasznos, közérdekű és színes tartalmakkal látja el a több mint kétmillió magyar nyugdíjast. Biztosak lehetünk benne, hogy az együtt töltött idő, a közös programok és a jó társaság a nyugdíjasok esetében különösen jó hatással bírnak. Boldogabbá teszi az életet és meghosszabbítja azt. Éppen ezért javasolni fogom Magyarország kormányának, hogy a jövőben teremtsen még nagyobb lehetőséget a nyugdíjas szervezetek és a nyugdíjas klubok támogatására. Anyagi forrásokkal, programokkal, képzésekkel, eszközökkel segítsük, támogassuk az idősek közösségeit. Hamarosan országosan a digitális állampolgárság keretében elindul egy olyan képzés, amely kifejezetten az idős korosztályt, kifejezetten a szépkorúakat, a nyugdíjasokat segíti majd”.