Már sosem ért haza: 28 éves sztáranyuka halt meg a horrorbalesetben

Egy influenszer anyuka vesztette életét egy horrorbalesetben, miközben megpróbált átkelni az úton. A 28 éves Demaris D. Martinezt előbb egy fehér Kia típusú személyautó, majd egy nyerges vontató gázolta el a New Jersey állambeli Paramusban. Az életét már nem tudták megmenteni.

Egy influenszer anyuka vesztette életét egy horrorbalesetben, miközben megpróbált átkelni az úton Fotó: YouTube

Demaris Martinez népszerű youtuber és influenszer volt, közel 50 ezer követővel rendelkezett a Facebookon is. A szépségápolást, az egészséges életmódot képviselte, de osztott meg tartalmakat hétköznapi dolgokról is, mint a bevásárlás vagy a főzés. Nemrég pedig már kisfiával, Kameronnal is elkezdett videókat készíteni.

A megtört szívű rajongók tisztelegnek Martinez előtt, miután értesültek a haláláról.

Hiányozni fogsz!

- fogalmazott a közösségi média sztárjának egyik követője. Egy másik azt írta:

Nyugodj békében, Demaris. Mindig emlékezni fogunk a széles mosolyodra.

Martinez korábban megnyílt a rajongói előtt, és elárulta, hogy szexuális zaklatással és családon belüli erőszakkal is szembe kellett néznie élete során. Azt mondta, erős a hite, és ez segített neki túllépni az élete kihívásain. Miamiban született és ott is nőtt fel - írja a The Sun.