Utcára kerülhet a Duchenne-szindrómában szenvedő Krisztián, szörnyű ok húzódik a háttérben

Krisztián Duchenne-szindrómában szenved, és az orvosai szerint már csak körülbelül kilenc évet élhet a most 15 éves fiú. 24 órás felügyeletre szorul és édesanyja, Mária a nap minden percét mellette tölti és gondoskodik róla. Pilisen egy mindössze 15 négyzetméteres házban élnek, amit most összefogásban felújítottak nekik, hogy az életkörülményeik jobbak legyenek.

Nevelőapja még meg is ütötte a beteg Krisztiánt Fotó: Bánkúti Sándor

Krisztián betegségére öt éves korában derült fény. Fáradékony volt, és nehezen tudott felállni és járni is. Édesanyja több orvoshoz is elvitte, míg végül a Heim Pál Gyermekkórházban állították fel a pontos diagnózist. Kilenc évesen kerekesszékbe kényszerült, és állapota napról napra tovább romlik. Egyedül már enni sem tud, és az iskolát is online végzi.

Krisztián otthona még a felújítás előtt Fotó: Bánkúti Sándor

A kisfiú álma mindig egy szép otthon volt, ahol élete hátralévő részét boldogan leélheti az édesanyjával. Ebben támogatókra is találtak, de a felhőtlen örömük nem tartott sokáig. Édesanyja, Mária még nem vált el a férjétől, aki évekkel ezelőtt magára hagyta beteg gyermekét. Most, hogy a kis házból igazi otthon lett, a férfi vérszemet kapott, és magáénak akarja tudni.

Én nem értem, hogy tud így viselkedni valaki. Eljött hozzánk és követelőzött, és megütötte a beteg gyerekemet

- emlékszik vissza kétségbeesetten az édesanya, aki azonnal a rendőrségre sietett. Most egy kis időre fellélegezhetnek, hiszen távoltartást ítélt meg a bíróság a nevelőapa ellen, aki továbbra is igényt tart a most már értékes ingatlanra.

Sajnos még nem váltunk el, így ő is tulajdonos. Kétségbe vagyok esve, és nem tudom, mitévő legyek

- sóhajt fel Mária, aki jogi segítséget szeretne kérni, hogy a fiával ne kelljen elhagyniuk az otthonukat.