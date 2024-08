Ilyennek ismerték a helyiek Till Tamás feltételezett gyilkosát, W. Józsefet

A holttest azonosítása jelenleg is folyik, ugyanis bár a rendőrség szerint szinte biztos, hogy a 11 éves kisfiút találták meg, a teljes, kétségeket kizáró bizonyossághoz a DNS azonosítás is szükséges. Ehhez már levették a nyálmintát Tamás anyukájától, Katalintól, így most a család az eredményre vár. A szülők addig is reménykednek benne, hogy fiúk mégis életben van és egyszer hazatér.