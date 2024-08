Szívszorító: zarándokhellyé vált a híres dj halálának helyszíne

Mint arról a Bors is írt, két család életét törte ketté az a borzalmas baleset, ami pénteken (augusztus 9.) délután történt Vép és Szombathely között. Ismeretes: a Suzuki Ignissel autózó ismert DJ, N. Gábor padkára hajtott a kocsijával, amitől az autó vélhetően irányíthatatlanná vált. Eközben egy Fordnak és egy Suzuki Swiftnek is nekiment. Gábor és a Swiftben ülő, unokáját szállító B. Árpád azonnal meghalt, míg a hátul, gyermekülésben utazó kétéves kislány bár túlélte a horrorbalesetet, de súlyosan megsérült.

A két ember életét követelő baleset helyszíne valóságos zarándokhellyé vált Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Az eset óta mind a két áldozatot, Árpádot és Gábort is százak gyászolják. A két családapát mindenki szerette és tisztelte, megbecsülésnek örvendtek családjuk és barátaik körében is. Úgy tudjuk, hogy mind a két apát úgy ismerték szeretteik, mint olyan embereket, akik mindenhol segítenek, ahol csak tudnak. Információink szerint Árpád rajongott vele utazó unokájáért, bármit megtett volna a kislányért, míg Gábort 18 éves fia, Gergő gyászolja legmélyebben: a fiú ugyanis édesapja nyomdokaiba lépve maga is lemezlovasként próbálta ki magát, az utóbbi években édesapjával is fellépett.

A helyszínen és a környékén gyűlnek a mécsesek, már két keresztet is emeltek Árpádnak és Gábornak Fotó: Facebook / Vaol

A baleset helyszínére már a történtek után is többen vittek egy-egy mécsest vagy egy szál virágot. Az ismerősök közül sokan megállnak, hogy egy szomorú percig megemlékezzenek szeretteikről.

A helyszín már valóságos zarándok- és emlékhellyé vált, ahol egymást érik a virágok és a gyertyák, nem beszélve a szörnyű napra emlékeztető keresztekről: először ugyanis egy, majd kisvártatva még egy kereszt jelent meg az út mentén.

A tragédia helyszínén készített kép alá Árpád lánya rövid, de szívfacsaró sort írt apjának:

Hiányzol, Apa!

- írta az összetört nő, Bernadett. Az asszony fájdalma különösen nagy: az édesapját gyászoló családanya gyermeke miatt is aggódhat, vélhetően ugyanis ő ült azon a tragikus napon nagypapája mellett a kocsiban. A kislány koponyája súlyosan megsérült, a helyszínről mentőhelikopter vitte kórházba. Úgy tudjuk, hogy azóta állapota, bár stabil, de súlyos.