Szent István Nap: tíz kihagyhatatlan ünnepi program Budapesten

Varázsliget – Mesék birodalma a Vajdahunyad váránál

Találkozás Süsüvel, Gombóc Artúrral és a Nagy Ho-Ho Horgásszal, családi kalandozás a mesék birodalmában a Városligetben, a Vajdahunyad váránál. Augusztus 18-20. között családi- és gyermekprogramokkal kicsiket és nagyokat egyaránt vár a Varázsliget. Itt lesznek a nagy meseíró, Csukás István óriás-báb mesehősei, és bekukkanthatunk István király „udvarába” is. Varázslatos szórakozást ígér a herceg- és hercegnőképző program, valamint a vásári mutatványokat, bűvész és zsonglőrszámokat előadó Tűzmadarak csoport produkciója is. A programkínálat részeként a közönség láthatja a Tintaló Társulat mini bábszínházát, és a Magyar Honvédség járműparkjának kiállítását is.

Városok Sétánya – A magyarság sokszínűsége az Alkotmány utcában

Szelfikészítés saját városunk zászlajával, háttérben a Palamenttel – ezt a rendkívüli élményt ígéri augusztus 18-20. között az Alkotmány utcában a Városok Sétánya, ahol Magyarország összes városának 348 zászlaja tiszteleg az államalapítás ünnepe előtt. A lobogók mellett hazánk összes vármegyéjének, a fővárosnak, országunknak és a történelmi Magyarország határon túli városainak információs totemei is bemutatják a magyarság sokszínűségét.

Divat & Design Fesztivál – A kreativitás ünnepe a Millenáris Parkban

Magyar divattervezők, dizájnerek, és iparművészek legjava mutatkozik be augusztus 18-20. között a Millenáris Parkban a Divat & Design Fesztiválon. A kreativitás háromnapos ünnepén kortárs és klasszikus irodalmi előadásokon, a zenei és színházi világ kiemelkedő alakjainak részvételével zajló beszélgetéseken, ráadásként pedig magyar kortárs filmvetítéseken vehetnek részt az érdeklődők. Koncertezik például a Péterfy Bori & Love Band, Kiss Tibi és zenekara, de színpadra lép Hrutka Róbert, Kepes András és Háy János is, Vecsei H. Miklós pedig partnereivel Cseh Tamás örökérvényű dalait adja elő.