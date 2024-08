"Ne hagyjanak meghalni" – könyörgött az orvosoknak az ötgyermekes édesanya, de süket fülekre talált

Hiába kért segítséget egy ötgyermekes édesanya, gyakorlatilag átnéztek rajta a dokik. Kétségtelen, hogy ha a kórházban nem hibáznak ekkorát, ma is életben lehetne. Sajnos azonban nem így történt... Laura-Jane Seaman épp ötödik gyermekét érkezett világra hozni a kórházba, melyben nem sokkal később életét vesztette. A 36 éves essexi nő szülése rendben zajlott – nem sokkal később azonban elvérzett a kórházi ágyában, miközben a dokik és az ápolók semmibe vették a panaszait. Az ügyben a napokban tartottak meghallgatást, melyen elhangzott: a kórház több alkalommal is hibát követett el, mely végül a tragédiához vezetett.

Laura-Jane 2022. december 20-án késő este adott életet gyermekének. Ezt követően befektették egy kórterembe, ahol problémamentesen lezajlott a pici első szoptatása is. Úgy tűnt, minden rendben van. Pár órával később azonban az édesanya állapota látványosan romlani kezdett, és ezt ő maga is érezte.

Ne hagyjanak meghalni

– könyörgött, a dokik és az ápolók azonban megnyugtatták, hogy nincs semmi baj. Még akkor sem érezték szükségét, hogy alaposabban megvizsgálják, amikor elvesztette az eszméletét. Azt hitték, csak elájult, mert leesett a vércukra, és adtak neki egy kekszet. Pedig Laura-Jane vérzékenységre volt hajlamos, ezt pedig a kórházban is tudták, ráadásul ő maga is pontosan tudta, hogy nagy a baj – írja a The Sun.