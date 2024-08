Orbán Viktor keresetlen őszinteséggel beszélt Milák Kristófról és az olimpikonokról

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a 19 párizsi érem közül 16-nak a kivívásában vettek részt egyetemisták, "vagyis többet remélhetünk a versenysportban is az egyetemektől, mint azt talán korábban gondoltuk". Kitért a vitorlázásra is, mint fogalmazott, "ha a vitorlázásból egymás után jönnek tehetségek, akkor annak az a megfejtése, hogy van valami, amit a magyarok látnak a sportágban, amit talán mások nem, és ami alkalmassá tesz bennünket, hogy a legjobbak közé kerüljünk, ha pedig ez így van, akkor segíteni kell az ilyen sportágakat".

A miniszterelnök hangsúlyozta, a következő olimpiai periódusnak a mostani sportállamtitkárral, Schmidt Ádámmal vágnak neki. "És már a napokban dolgozom vele, épp az olimpia értékelésének a módszertanát tekintjük át. Küszöbön áll újabb sportágfejlesztési megállapodások láncolata, amit az államtitkár úrnak kell tető alá hozni" - emelte ki a miniszterelnök, aki megjegyezte, hogy ezt az olimpiát Budapesten kellett volna megrendezni.

Ezzel kapcsolatban kiemelte: "nyilvánvaló, hogyha a budapesti városvezetés nem támogatja a budapesti olimpiát, akkor nem lesz olimpia". Szerinte annyit tehetnek, hogy az olimpiai bizottság számára minden feltételt rendelkezésre bocsátanak, hogy az olimpia rendezésére fölkészülhessenek.

"Az aranykapu ki van nyitva, csak át kéne bújni rajta. Már most is itt volt, már elhozhattuk volna a mostanit is, de a 36-osat, ha akarjuk, el tudjuk hozni. Nem hiszem, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által meghirdetett elveknek bármely más helyszín jobban megfelelne, mint Budapest, illetve Magyarország" - fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint nincs a világon még egy olyan ország, amelynek annyi, az olimpiára alkalmas és kipróbált létesítménye lenne modern verzióban, mint Magyarországnak. "Atlétikai stadion, a Puskás Aréna, itt ülünk most a Duna Arénában. Mindenünk megvan. Néhány mobilcsarnokot kell fölhúzni meg elbontani, és jó napot" - tette hozzá.