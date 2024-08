Nincs már szezonja, egész évben fertőz a Covid

A koronavírus járvány alatt a nyári időszak volt a legszabadabb, hiszen ekkor nem kellett a négy fal között lennünk és több időt tölthettünk a szabadban is, akár a barátainkkal, akár a rokonainkkal. A meleg évszak egyébként sem a betegségekről szól, azok jellemzően ősszel és télen sújtanak minket. Azonban ennek a tendenciának látszik ellentmondani az idei nyár, ahol hazánkban és a környező országaiban is egyre több a covid fertőzött, illetve a légúti betegek száma. Ebből az a következtetés vonható le, hogy egész évben számolnunk kell azzal, hogy elkaphatjuk a vírust.

A szakemberek szerint egész évben fertőzhet már a koronavírus Fotó: Pixabay

A covid legújabb változatát FLiRT-nek hívják, aminek a leggyakoribb tünetei továbbra is az orrfolyás, a fej- és izomfájdalom, a hányinger és az általános fáradtság, ami nehezíti a fertőzés felismerését, különösen így a nyár végén, hogy könnyen összetéveszthető az allergiás reakciókkal.

A megnövekedett fertőzésekről elsőként Nyugat-Európából voltak jelentések június közepén, de augusztusban ugyan erről számoltak be Csehországból és Szlovákiából is. Mindezt megelőzően az Egyesült Államokban is ugrásszerűen növekvő fertőzésekről számoltak be, így az amerikai szakemberek

arra a következtetésre jutottak, hogy a Covid szezonalitása megszűnt és egész évben fertőző betegségé vált, ami azonban óvintézkedéseket igényel.

A szakértők a megelőzést javasolják legjobb védekezésnek Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

A tengerentúli orvosok hangsúlyozták, hogy nagyon kevesek kerülnek kórházba a fertőzöttek közül, ám akár hetekig is megmaradnak a tüneteik, ám a veszélyeztetettek számára, legyen szó például krónikus betegekről ez azzal jár, hogy megelőzés képen minden évben oltatniuk kell magukat.