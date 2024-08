Most érkezett: oszlopnak szorított egy autót a villamos Budapesten - Fotó

Autó és villamos ütközött Zuglóban

Nem is olyan régen, 2024. június végén súlyos baleset történt Budapesten, a Nagy Lajos király útja és a Szugló utca kereszteződésénél. A BRFK akkor az közölte: egy személyautó és egy villamos ütközött össze; utóbbi a sínekre sodródott. A helyszínelés órákig tartott. A balesethez három mentőautó és tűzoltóautó is érkezett. A balesetnek több sérültje is volt, köztük gyerekek. Továbbá egy férfit nyakmerevítőben szállítottak kórházba.