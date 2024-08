Három ház égett porig miatta a Mecsekben, ő mégis állítja: nem tett semmi rosszat

Brutális tűz pusztított a Mecsekben egy ember miatt, aki szemetet égetett a legnagyobb augusztusi forróságban: a lángok gyakorlatilag percek alatt terjedtek szét a nyolc hektáros területen, összesen 17 telken. A tűzoltóknak esélyük sem volt időben megállítani: három ház teljesen porig égett, a kár nagyjából 50 millió forintra tehető. A tűz még a Nyugat-Mecsek tájvédelmi területre is átterjedt. Mindez épp két éve történt, a tűz okozója ellen pedig most emelt vádat az ügyészség. Börtönbüntetést kértek rá, a férfi azonban ártatlannak vallja magát – számolt be az ügyről a Tények.