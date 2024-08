Kitálalt a Pentagon ufószakértője: "Egy titkos csoport 50 éve gyűjti az idegenek maradványait és eszközeit"

Luis Elizondo, a korábbi AATIP tisztje (ez egy olyan katonai csoport volt, amelyet az azonosítatlan repülő tárgyak és égi fenyegetések kivizsgálása hoztak létre) kiállt a nyilvánosság elé és arról beszélt, hogy az amerikai kormány már az 1947-es roswelli incidens óta tisztában van vele, hogy léteznek űrlények, a '70-es évektől kezdve pedig egy titkos csoportot is létrehoztak, amelynek egyetlen célja van: összegyűjteni és felhasználni az idegenek technológiáját. Nem ez az egyetlen meredek állítása Elizondónak, ugyanis a korábbi Pentagon-alkalmazott azt is elárulta, hogy több "nem emberi holttestet" is talált már ez a titkos csoport világszerte az elmúlt 50 évben.

Az idegenek léteznek, és a Pentagon is tud róluk – állítja az ufószakértő Fotó: Pexels.com

A Metro magazin számolt be róla, hogy Luis Elizondo minél több ember szemét szeretné felnyitni, és bebizonyítani, hogy léteznek földönkívüliek, ezért miután 2012-ben megszüntették az AATIP munkáját – vagy csak titkosították, mert ilyen pletykák is keringenek –, akkor úgy döntött, hogy a saját szakállára fog dolgozni. Az elmúlt években összegyűjtötte szinte a világ összes ufóészleléséről készült aktát, és könyvében beszámolt róluk. Az Elizondo által kiadott kötetben elárulta a szerző, hogy a '70-es években az amerikai kormány titokban létrehozott egy olyan csoportot, amelynek a feladata a Földre lezuhant ufók technológiájának megszerzése volt. Erről a csoportról egyre többször esik szó, ugyanis Elizondo egyik korábbi katonatárs, David Grusch a kongresszusi meghallgatásán eskü alatt vallott róla, hogy tud a csoport létezéséről, és több katonatársa is dolgozott a szervezetnek. A korábbi Pentagon-tiszt szavai hatalmas közfelháborodást keltettek világszerte.

A lap idézett Elizondo könyvéből, az egyik fejezetben ugyanis megrázó sorokkal írt az idegenekkel való találkozásról:

Az 1947-es roswelli incidens során két csészealj összeütközött egymással. A törmelékekben azonban nem emberi holttesteket talált a kiérkező hatóság. Négy hulla került elő, de egyik sem volt emberi

– kezdte beszámolóját az ufószakértő, majd így folytatta:

Nem ez volt azonban az egyetlen olyan baleset, amely során idegen maradványok kerültek elő. 1950 decemberében Mexikóban és 1989-ben a Szovjetunió területén található Kazahsztánban is találtak nem emberi holttesteket.

A legijesztőbb részletek azonban csak ezután következtek:

Volt szerencsém elolvasni boncolási jelentéseket, amelyekben azt írták, hogy az idegen holttestek agya nem volt ráncos, vagy barázdált. Sima felületük volt, mint az állatoknak a földön. A belsőszerveik pedig a hüllőkére hasonlított, egybefüggő bélrendszerük és májuk, valamint három kamrával rendelkező szívük van

– árulta el az író, aki szerint a boncolásokat a marylandi Fort Detrick katonai bázison csinálták, amely a biológiai fegyverprogramok központja volt.