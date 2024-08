Horrorbaleset: kerti medencébe csobbanva törte el a nyakát a háromgyermekes édesanya

A brutális kánikulát mindenki a lehetőségeihez mérten igyekszik elviselni: van, aki bemenekül egy légkondis helyiségbe, míg más épp hogy a szabadban igyekszik lehűlni, mondjuk egy kerti medencében. Így tett az az édesanya is, aki a családjával fürdőzött a hőségben. Arra azonban senki sem számított, ami az egyik csobbanásnál történt: egyetlen rossz mozdulat miatt az asszony nyaka eltört. Mindenki rémülten figyelte az eseményeket, majd remegő kézzel hívták ki a mentőket, aki azonnal a helyszínre siettek. Az angliai Hullban élő, 42 éves Gemma Allinsont kórházba szállították, ahol több életmentő operáción is átesett. A törött C5-ös nyakcsigolyát eltávolították, helyére pedig egy "fémketrecet" ültettek be, ami tartja a csontokat.

Gemma Allinson ebben a medencében szenvedett balesetet, miközben a gyerekeivel élvezte a pancsolást

A négyhetes intenzív osztályos ápolást hat hónap követte egy másik intézményben, ahol gyakorlatilag mindent újra kellett tanulnia: járni, enni, egyedül kimenni a mosdóba... A háromgyermekes asszony azt is csak utólag, a jelentésekből tudta meg, hogy úgy hozták vissza az életbe: nem volt pulzusa, és legalább két percig halott volt. Noha a baleset 2022. július 19-én történt, Gemma máig nem épült fel teljesen – és minden bizonnyal nem is fog. Most történetével arra szeretné felhívni az emberek figyelmét: rendkívül vigyázzanak a sekély vizekben!

Az egyik pillanatban csak szórakoztunk, a másikban már egy csővel a torkomban tértem magamhoz

– idézte fel, hozzátéve:

– Nem tudtam, hogy hol vagyok vagy mi történt velem. Emlékszem, magamhoz tértem és csak sírtam – magyarázta a The Sunnak.