Hátborzongató üzenetet küldött a családjának a brazil légikatasztrófa utasa, mielőtt lezuhant a gép

Mint arról korábban beszámoltunk, sajnálatos tragédia történt: Brazíliában, Sao Paulóban lezuhant egy utasszállító gép. A légikatasztrófát senki nem élte túl, mind az 58 utas és a 4 fős személyzet (köztük a pilóták is) életüket vesztették. A baleset körülményeit és okait azóta is vizsgálja a gép tulajdonosa, a Voepass légitársaság és a brazil hatóság is. Azt, hogy a járat mitől kezdett el hirtelen zuhanni, senki nem tudja.

62-en vesztették életüket a légikatasztrófában / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A cég egy 24 órán keresztül elérhető telefonvonalon várja jelenleg a szemtanúkat, akik látták a tragédiát, illetve azon családtagok, és kollégák jelentkezését, akiknek bármiféle információjuk van az esettel kapcsolatban. Nos, a 23 éves Rosana Santos Xavier édesanyjának, aki a mai napig nem bírja felfogni lánya halálát, bizony van híre. Méghozzá az, hogy lányának már a gép indulása előtt borzalmas érzése volt a repülő állapota miatt.

Esküszöm, félek ettől az úttól, ez egy nagyon régi gép. A székek karfái mind el vannak törve. Káosz

- írta utolsó üzenetében Rosana, aki egy szelfit is küldött még halála előtt a családjának, akik ezek után rosszat sejtettek. Épp ezért, amint az édesanyja meglátta a híreket a TV-ben, rosszul lett.

Teljesen kétségbeestem. Sikítva kezdtem el rohanni a házban

- emlékezett vissza a gyászoló anya, akinek lánya igazából otthonról dolgozott, viszont kéthavonta voltak üzleti útjai. Ez most pont egy ilyen volt – írja a LadBible.