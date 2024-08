Senki sem élte túl: lakónegyedbe csapódott az utasszállító – videó

Megrázó repülőgéptragédia történt Brazíliában, Sao Paolo államban, ahol egy utasszállító repülőgép egy lakónegyedre zuhant. Jelenleg is vizsgálják, mi okozta a balesetet, ugyanakkor a vizsgálatot nehezíti, hogy az adatokat rögzítő fekete doboz is megrongálódott, így kétséges, hogy tudják-e száz százalékosan rekonstruálni az eseményeket. Annyi bizonyos, hogy a pilóta egy úgynevezett lapos dugóhúzóba került, a becsapódáskor a gép darabjaira hullott, majd kigyulladt – számolt be a történtekről a Tények. A gépen 58 utas és négyfős személyzet tartózkodott. Mindannyian meghaltak. A Flightradar adatai szerint a gép 17 ezer láb (5,2 kilométer) magasan vált irányíthatatlanná, percekkel később pedig már a házak közé csapódott. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a településen élők közül senki sem sérült meg. A zuhanást valaki videóra is vette – megrázó képsorok következnek.