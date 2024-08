Hatalmas bűzfelhő lepte el Miskolcot: „Irtózatos bűz terjengett szeretett városunkban”

Több miskolci olvasónk is megkereste szerkesztőségünket azzal kapcsolatban, hogy szörnyű bűzt éreztek augusztus 28-án késő este. A szinte fojtogató szag rengeteg kellemetlenséget okozott a lakóknak, elmondásuk szerint nem csak Miskolcon, hanem Nyékládházán és Tiszaújvárosban is érezték. Többen a sajóbábonyi ipari területre gyanakodtak.

Hatalmas lángokkal égett a Sajóbábonyi Vegyipari Park Fotó: Facebook/Dr. Szilva István

Rengetegen megrémültek, amikor érezték a fojtogató szagot Miskolcon. Volt, aki arról számolt be, hogy a pár hónapos csecsemője álmából is felriadt és képtelenek voltak őt vissza altatni. Legtöbben az ablakokat is bezárták, mert féltek, hogy esetleg veszélyes gázok kerültek a levegőbe.

Az elmélet természetesen nem teljesen légből kapott, hiszen pár héttel ezelőtt augusztus 18-án tűz ütött ki a Sajóbábonyi Vegyipari Parkban. Egy kétezer négyzetméteres raktárépületben csaptak fel a lángok, ahol egy egyelőre ismeretlen anyag égett. A riasztás magas fokozatát és a kivonuló egységek számát a terület tűzvédelmi veszélyeztetettsége mindenképp indokolta.

A raktárban található veszélyes anyagok oltását a sajóbábonyi létesítményi tűzoltóság és a vármegyei katasztrófavédelem közösen végzik. A tűz emberi életet nem veszélyeztet. A katasztrófavédelem speciális műszaki egysége a településen folyamatosan méri a veszélyes anyagok koncentrációját.

– tudatta a lakossággal Dr. Szilva István, a település polgármestere.

A helyiek tehát nem véletlen feltételezték, hogy újra veszély fenyegeti őket. Számos miskolci lakos a közösségi oldalakon számolt be arról, hogy mit tapasztalt.

Ma hajnalban ismét penetráns vegyianyag (bűz) terjengett szeretett városunkban. Aki nyitott ablaknál próbált aludni, annak nehezen ment a maró szagtól. Nyilvánvaló, hogy bábonyi bűz volt, tehát megérne egy misét az éjjeli kibocsátás, vagy lefúvatás eredményeinek meglesése.

– írta az egyik közösségi média felhasználó a Miskolc és én nevű Facebook csoportban.

Lapunk megkérdezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy mit lehet tudni az esetről, illetve tényleg veszélyeztetve vannak-e a vegyipari terület közelében élők.

Tegnap hajnalban több bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez a Miskolcon tapasztalható szaghatás miatt. Kollégáink méréseket végeztek a városban és Sajóbábonyban, veszélyes anyagot sehol sem azonosítottak. Sajóbábony ipari területén etil-merkaptán átfejtést végeztek, ennek az anyagnak a szaga volt érezhető a kedd esti és szerda hajnali órákban. Az esemény nem veszélyeztette a lakosságot.

– fejtette ki a Borsnak Dojcsák Dávid tűzoltó százados.